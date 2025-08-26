Alunos de Piracicaba são finalistas do Prêmio Liga STEAM

Um grupo de alunos do 2º ano da Escola Municipal Joaquim Carlos Alexandrino de Souza está se destacando com o projeto Eco Escola Piracicaba, que transforma desafios ambientais em inovação. O trabalho, desenvolvido por meio da abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), está entre os 50 finalistas do Prêmio Nacional Liga STEAM e participa da 2ª Feira Eureka.
Em contato com o Jornal de Piracicaba, a professora Ana Lydia Costa Gouveia compartilhou detalhes sobre o projeto. “Os estudantes chegaram com muitas ideias. Um dos temas mais citados foi o meio ambiente, principalmente a vontade de mudar o espaço físico da escola para que fosse mais ecológico”.
Diante da impossibilidade de reformar a estrutura escolar, os alunos voltaram seu olhar para o entorno. “Coincidentemente, o terreno atrás da escola é uma área da Sedema, usada como pátio de entulhos, os quais facilitam a proliferação de mosquitos da dengue e de escorpiões. A turma decidiu que esse espaço seria perfeito para uma Eco Escola”.
Ao longo do processo, a turma mapeou o local com Google Earth, drones e apps de GPS, ideou soluções, fez croquis e montou quatro maquetes de escolas sustentáveis, incorporando elementos como telhados verdes, hortas, energia solar e eólica, captação de água da chuva e ventilação cruzada. “Eu realizo as mediações e colaboro com auxílio técnico, mas a mão na massa é toda deles”, ressaltou Lydia.
Os estudantes se orgulham do resultado. “Nossa maquete ficou igual uma escola de verdade!”, comemorou Heloísa Matarazzo Alves. Para Davi Rocha Paulino, o trabalho mostrou a força da coletividade: “Nossa ideia começou pequena, mas ficou maior que a gente”.
Já João Cordeiro Silva revelou o desejo de transformar o mundo a partir do projeto. “Eu queria fazer um projeto assim, pra mudar o mundo, sabe?” E Ana Lívia Galle Thieful Cruz destacou a importância de pensar na alimentação saudável dentro da escola: “Eu pensei que a gente podia fazer uma horta bem grande, porque pode usar as verduras para a merenda.”
O Prêmio Nacional Liga STEAM, promovido pela Fundação ArcelorMittal, com apoio da Tríade Educacional, busca valorizar projetos educacionais inovadores com foco em sustentabilidade. A edição de 2025 tem o tema “Educação e sociobiodiversidade: culturas vivas, comunidades sustentáveis” e destinará R$ 120 mil em prêmios entre três categorias (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio).
Já a Feira Eureka é conhecida como espaço de divulgação de projetos inovadores, comparada a uma “feira de ciências” em escala regional ou nacional. O resultado da 2ª edição será divulgado até o dia 3 de setembro, enquanto o da Liga STEAM sai em outubro para a categoria Ensino Fundamental, com cerimônia final prevista para novembro.
Ansiosos, os estudantes seguem aprimorando os protótipos e se preparam para o próximo desafio: no dia 7 de setembro, apresentarão o projeto à comunidade escolar. Um vídeo-documentário também será produzido e enviado à Liga STEAM, com o sonho de garantir vaga no top 10 e, quem sabe, entre os 3 melhores colocados do Brasil.