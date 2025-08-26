Alunos de Piracicaba são finalistas do Prêmio Liga STEAM

Um grupo de alunos do 2º ano da Escola Municipal Joaquim Carlos Alexandrino de Souza está se destacando com o projeto Eco Escola Piracicaba, que transforma desafios ambientais em inovação. O trabalho, desenvolvido por meio da abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), está entre os 50 finalistas do Prêmio Nacional Liga STEAM e participa da 2ª Feira Eureka.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, a professora Ana Lydia Costa Gouveia compartilhou detalhes sobre o projeto. “Os estudantes chegaram com muitas ideias. Um dos temas mais citados foi o meio ambiente, principalmente a vontade de mudar o espaço físico da escola para que fosse mais ecológico”.