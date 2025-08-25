ANVISA proíbe duas marcas de suplementos; saiba quais

De acordo com o comunicado oficial, a proibição dos suplementos da Gold Labs se deve à presença de componentes não autorizados em sua fórmula e a relatos de eventos adversos graves associados ao seu uso.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (25) uma resolução que proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os produtos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle.

Já os produtos da Nutrivitalle foram suspensos por uma série de irregularidades: falta de regularização junto à Anvisa, constituintes não permitidos em alimentos, ausência de registro sanitário para suplemento de probiótico e fabricação em uma planta industrial não identificada.

A resolução também suspendeu outros produtos de diferentes marcas por fazerem propaganda com propriedades terapêuticas e funcionais que não foram aprovadas pela agência. Entre os itens estão os suplementos Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural.

Além disso, a Anvisa determinou a suspensão da Goma Hidratada Ekobom, que foi recolhida voluntariamente pela empresa após a detecção de evidências de estufamento nas embalagens.