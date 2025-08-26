Prefeitura finaliza reformas em 10 unidades de saúde

As melhorias realizadas incluem troca de pisos, reforma de banheiros, ampliação de salas, substituição de telhados, pintura interna e externa, além da cobertura e substituição de alambrados. O investimento total foi de R$ 3,09 milhões.

Como parte das comemorações pelos 258 anos de Piracicaba, a Prefeitura inaugura, nesta quarta-feira (27), às 9h, as reformas de oito Unidades de Saúde da Família (USFs) – Algodoal, Eldorado II, Santa Fé, Ártemis, Mário Dedini II, Cecap, Jaraguá e Serra Verde – além de duas farmácias municipais, localizadas nos bairros Cecap e Ártemis. A cerimônia de entrega será realizada na USF Cecap, na alameda Melvin Jones, 55.

Juntas, as unidades reformadas atendem 34.095 usuários cadastrados, enquanto as duas farmácias revitalizadas recebem, em média, 5.300 pessoas por mês. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco, as obras integram a estratégia da administração Helinho Zanatta de fortalecer a rede municipal.

“Nosso objetivo é garantir boas condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais. Todas as intervenções são planejadas para assegurar o uso eficiente dos recursos públicos”, destacou.

Além das unidades entregues nesta etapa, a Prefeitura já realizou melhorias na UBS Planalto, USF Tupi e USF Monte Líbano. Também estão em andamento as obras na USF Kobayat Líbano, UBS Piracicamirim e USF São José. Com equipe própria, seguem as reformas na Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (Postão).