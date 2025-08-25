Câncer de intestino: sinais que você não pode ignorar

O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal, está entre os tipos de tumor mais letais do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente em decorrência da doença.

O tumor pode surgir no cólon (intestino grosso) ou no reto. Frequentemente, ele começa como um pequeno pólipo benigno no revestimento interno desses órgãos, que ao longo do tempo pode se transformar em maligno. O grande desafio está no diagnóstico precoce, já que os sintomas iniciais podem passar despercebidos.

Fatores de risco que aumentam a probabilidade