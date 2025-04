Dieta para o intestino: o que incluir no seu prato diário

Cuidar do intestino deixou de ser um assunto secundário e ganhou protagonismo quando o tema é bem-estar geral. Um sistema digestivo saudável não só processa alimentos e absorve nutrientes eficientemente, mas também exerce profunda influência na nossa saúde mental, na prevenção do câncer colorretal e no fortalecimento da imunidade. A chave para essa engrenagem bem lubrificada reside no microbioma intestinal, um universo de trilhões de microrganismos que habitam nosso intestino.

Para nutrir essa complexa comunidade de bactérias benéficas, vírus e fungos, uma dieta equilibrada e focada na saúde intestinal é fundamental. Mas, afinal, quais alimentos são os verdadeiros aliados do nosso microbioma?