Anvisa proíbe venda de xarope e suplemento alimentar; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização de cinco produtos, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (18). Entre os itens proibidos estão quatro medicamentos sem registro sanitário e um ingrediente alimentar que não atende às especificações legais.

A agência também proibiu três produtos da empresa Gru Nutra Nutri Ltda.: Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e Espinheira Santa. Nestes casos, a Anvisa verificou que a propaganda, o anúncio de venda e a comercialização dos produtos estavam ocorrendo sem o devido registro, notificação ou cadastro na agência, o que é uma exigência legal para a comercialização de suplementos e produtos com alegações terapêuticas.

Alimento fora do padrão de qualidade

Além dos medicamentos irregulares, o alimento Curcumyn Long (extrato de cúrcuma longa 95%), fabricado pela empresa Akron Pharma Ltda., teve sua comercialização proibida e deve ser recolhido do mercado. A justificativa para a suspensão é que "o produto não atende às especificações referenciadas na legislação quanto à forma de obtenção", indicando uma não conformidade nos processos de fabricação que podem comprometer a qualidade e segurança do produto para o consumo.

As medidas da Anvisa visam proteger a saúde dos consumidores, retirando do mercado produtos que não cumprem as normas sanitárias e que, portanto, podem oferecer riscos desconhecidos.