ANVISA proíbe comercialização de pulseira contra mosquitos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir a comercialização e uso da pulseira repelente de mosquitos da marca Cliganic. A medida, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (11), determina também a apreensão imediata do produto em todo o território nacional.
VEJA MAIS:
- ANVISA suspende venda de lubrificante íntimo após falsificação
- ANVISA ordena que empresas de cosméticos informem reações graves
- ANVISA proíbe vendas de mais 100 produtos em 2025; saiba quais
Produto sem registro e riscos à saúde
Segundo a Anvisa, a pulseira não possui registro no órgão regulador e a fabricante é desconhecida, caracterizando-a como irregular. A agência alerta que repelentes não registrados podem gerar uma falsa sensação de proteção, já que não há comprovação científica de sua eficácia ou segurança.
“Produtos repelentes de mosquitos precisam comprovar eficácia e segurança por meio de registro na Anvisa. Sem essa validação, o consumidor não tem garantia de proteção contra picadas ou doenças transmitidas por insetos”, afirmou a agência em nota oficial.
Características da pulseira Cliganic
A pulseira é elaborada com óleos essenciais naturais, como citronela, capim-limão e gerânio, e não contém DEET nem pesticidas sintéticos, sendo indicada para uso em peles sensíveis e crianças acima de três anos. Apesar de ser divulgada como alternativa natural aos repelentes tradicionais, o produto agora está proibido até que atenda às exigências legais da Anvisa.
Como denunciar produtos irregulares
A Anvisa reforça que consumidores podem informar sobre a venda de produtos irregulares por meio da Ouvidoria da agência, acessível online, ou pelo telefone 0800 642 9782. Denúncias ajudam a evitar riscos à saúde e contribuem para o controle de produtos sem registro no mercado.