ANVISA proíbe comercialização de pulseira contra mosquitos

Segundo a Anvisa, a pulseira não possui registro no órgão regulador e a fabricante é desconhecida, caracterizando-a como irregular. A agência alerta que repelentes não registrados podem gerar uma falsa sensação de proteção, já que não há comprovação científica de sua eficácia ou segurança.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir a comercialização e uso da pulseira repelente de mosquitos da marca Cliganic. A medida, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (11), determina também a apreensão imediata do produto em todo o território nacional.

“Produtos repelentes de mosquitos precisam comprovar eficácia e segurança por meio de registro na Anvisa. Sem essa validação, o consumidor não tem garantia de proteção contra picadas ou doenças transmitidas por insetos”, afirmou a agência em nota oficial.

Características da pulseira Cliganic

A pulseira é elaborada com óleos essenciais naturais, como citronela, capim-limão e gerânio, e não contém DEET nem pesticidas sintéticos, sendo indicada para uso em peles sensíveis e crianças acima de três anos. Apesar de ser divulgada como alternativa natural aos repelentes tradicionais, o produto agora está proibido até que atenda às exigências legais da Anvisa.

Como denunciar produtos irregulares

A Anvisa reforça que consumidores podem informar sobre a venda de produtos irregulares por meio da Ouvidoria da agência, acessível online, ou pelo telefone 0800 642 9782. Denúncias ajudam a evitar riscos à saúde e contribuem para o controle de produtos sem registro no mercado.