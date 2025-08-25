Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego

A região de Piracicaba, no interior de São Paulo, inicia a semana com 1.386 vagas de emprego abertas em cinco cidades. As oportunidades, disponíveis a partir desta segunda-feira (25), abrangem os setores da indústria, comércio e serviços, além de posições de estágio.
- Piracicaba zera filas e entrega 6,5 mil próteses dentárias
- Supermercado Enxuto deve encerrar atividades em Piracicaba
- Salão de Belas Artes está aberto e segue até outubro
Os interessados podem se candidatar diretamente nos serviços de apoio ao trabalhador de cada prefeitura. As vagas são para diversos níveis e qualificações, e há também postos exclusivos para pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
O PAT Piracicaba oferece 46 vagas de emprego em diferentes cargos. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no corpo da mensagem o cargo desejado.
O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), órgão responsável pela intermediação das vagas, solicita que os candidatos anexem ao e-mail cópias do RG, CPF e dos comprovantes que atestem os requisitos exigidos pelo empregador. Os detalhes sobre cada vaga estão disponíveis no Painel de Vagas da prefeitura.
O atendimento presencial no CAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as oportunidades
- Área Comercial e de Vendas:
- Açougueiro(a)
- Agente Comercial
- Consultor(a) Comercial
- Consultor(a) de Vendas
- Vendedor(a)
- Vendedor(a) de Motocicletas
- Vendedor(a) Externo(a)
- Área Administrativa e Financeira
- Analista de Ativo Fixo
- Analista de Contabilidade e IFRS16
- Analista de Contas a Pagar
- Analista de Tesouraria
- Analista Fiscal
- Aprendiz - Assistente Administrativo(a)
- Assistente de Planejamento (PcD)
- Atendente
- Auxiliar de Produção Gráfica
- Operador(a) de Caixa
- Operador(a) de Caixa/Atendente
- Área de Logística e Produção
- Ajudante de Obras
- Ajudante de Produção
- Ajudante Geral
- Ajudante Geral de Oficina Mecânica
- Armador(a)
- Auxiliar de Almoxarifado
- Auxiliar de Logística - Empacotador(a)
- Estoquista
- Motorista Carreteiro(a)
- Operador(a) de Retroescavadeira
- Operador(a) de Serviços - Estacionamento
- Área de Serviços Gerais e Manutenção
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar Geral
- Costureiro(a)
- Cumim
- Lavador(a) de Equipamentos Industriais
- Mecânico(a) - Diesel
- Mecânico(a) de Máquinas Pesadas
- Operador(a) de Motosserra
- Área Técnica e de Manutenção
- Auxiliar de Mecânico
- Consultor(a) Técnico(a)
- Consultor(a) Técnico(a) - Instalador(a)/Reparador(a) de Redes e Cabos Telefônicos
- Técnico(a) Eletromecânico(a) Júnior
- Técnico(a) em Manutenção de Equipamentos
- Torneiro(a) Ferramenteiro(a)
- Torneiro(a) Mecânico(a)
São Pedro
A cidade de São Pedro (SP) está com 10 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas. Para se candidatar, os interessados devem ir pessoalmente ao Poupatempo São Pedro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O local fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no bairro Vale do Sol.
Para o atendimento, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF ou CNH, Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço e um currículo atualizado.
A lista completa das vagas e mais detalhes podem ser acessados pelo site do PAT São Pedro. Para mais informações, a equipe do PAT também atende pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. Confira as oportunidades:
Serviços e Comércio
Atendente de farmácia
- Empregado(a) doméstico(a)
- Faxineiro(a)
- Repositor(a) de mercadorias
- Produção e Operações
- Auxiliar de produção
- Encarregado(a) de operações florestais
- Tratorista
Administração e Manutenção
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de mecânico(a)
- Coordenador(a)
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira (SP) está com 10 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades, que incluem postos nos setores de comércio e indústria, estão disponíveis para cadastro online.
Os interessados devem acessar o site do PAT de Limeira e preencher o formulário na aba "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades.
Aqui estão os cargos disponíveis em Limeira, organizados por área:
Comércio e Serviços
- Atendente de lanchonete
- Estoquista
- Motorista
- Vendedor(a) externo(a)
- Vigia
Indústria e Produção
- Auxiliar de produção
- Montador(a) de máquinas
- Operador(a) de máquinas - ferramenteiro(a)
- Técnico
- Auxiliar de topógrafo
- Auxiliar/técnico de química de alimentos
Santa Bárbara D'oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com um grande volume de vagas abertas: são 1.320 oportunidades em 270 funções diferentes. O sistema oferece vagas para diversos níveis de escolaridade, de alfabetizados a profissionais com ensino superior, além de postos exclusivos para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o seu nome completo, CPF, RG e currículo. É fundamental que o nome da vaga de interesse seja informado no campo "Assunto".
Outra opção é o cadastro presencial. O atendimento acontece no Villa Multimall, localizado na Rua do Ósmio, nº 975, de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. É necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Confira as vagas no site do Desenvolve Santa Bárbara D'oeste