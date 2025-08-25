Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego

A região de Piracicaba, no interior de São Paulo, inicia a semana com 1.386 vagas de emprego abertas em cinco cidades. As oportunidades, disponíveis a partir desta segunda-feira (25), abrangem os setores da indústria, comércio e serviços, além de posições de estágio.

VEJA MAIS:



Os interessados podem se candidatar diretamente nos serviços de apoio ao trabalhador de cada prefeitura. As vagas são para diversos níveis e qualificações, e há também postos exclusivos para pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba