Piracicaba zera filas e entrega 6,5 mil próteses dentárias

Até o fim de 2025, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde, vai devolver o sorriso a mais de 6.500 pessoas com a entrega gratuita de próteses dentárias totais e parciais. O Mutirão da Prótese Dentária foi criado para zerar uma fila que se arrasta desde 2021.
De acordo com levantamento da Secretaria, 1.911 pessoas aguardam pela prótese total e 4.657 pela parcial, somando 6.568 pacientes. A intensificação dos atendimentos começou em julho, com a triagem, e em agosto teve início a moldagem. As primeiras próteses devem ser entregues já em setembro.
“Esse mutirão é um exemplo de gestão eficiente, que olha com atenção para quem mais precisa. Devolver o sorriso para milhares de piracicabanos é devolver autoestima, dignidade e qualidade de vida”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.
Para viabilizar a ação, a estrutura foi ampliada. “Antes conseguíamos entregar apenas 120 próteses por mês. Agora, além de dobrar de duas para quatro cadeiras no atendimento regular, criamos mais oito em horário estendido, das 17h às 21h em dias úteis, e também aos finais de semana e feriados, das 8h às 17h”, explicou Fernanda Bado, coordenadora de Saúde Bucal.
O processo começa nas unidades da Atenção Básica, onde os pacientes em fila são convocados para triagem. Quando necessário, recebem tratamentos prévios, como extrações, restaurações ou limpezas, antes da moldagem.
Segundo Lilian Perianês, gerente do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a participação do paciente é fundamental: “As etapas envolvem moldagem, processos laboratoriais, provas e ajustes. Só com a adesão completa conseguimos garantir o resultado esperado por todos”.
Autoestima em alta
O mutirão representa mais que um tratamento odontológico: é a chance de recuperar qualidade de vida. Com as próteses, homens e mulheres que sofriam para se alimentar, falar ou sorrir em público poderão retomar sua rotina com confiança.
“A saúde começa pela boca e o sorriso vai muito além da estética, garante confiança e, muitas vezes, dignidade”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco.
Na fila desde 2022, a dona de casa Rosemeire Zampaulo, 58, fez o molde de sua prótese na última sexta-feira (22). “A falta de alguns dentes me incomoda. Estou feliz com este atendimento e espero voltar a sorrir sem vergonha”, disse.