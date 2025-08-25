Piracicaba zera filas e entrega 6,5 mil próteses dentárias

Até o fim de 2025, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Saúde, vai devolver o sorriso a mais de 6.500 pessoas com a entrega gratuita de próteses dentárias totais e parciais. O Mutirão da Prótese Dentária foi criado para zerar uma fila que se arrasta desde 2021.

De acordo com levantamento da Secretaria, 1.911 pessoas aguardam pela prótese total e 4.657 pela parcial, somando 6.568 pacientes. A intensificação dos atendimentos começou em julho, com a triagem, e em agosto teve início a moldagem. As primeiras próteses devem ser entregues já em setembro.