25 de agosto de 2025
CLIENTES TRISTES

Supermercado Enxuto deve encerrar atividades em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1 Conteúdo
Prateleiras vazias e clima de despedida, indicam que pode ser a última semana do mercado em Piracicaba.
Prateleiras vazias e clima de despedida, indicam que pode ser a última semana do mercado em Piracicaba.

 Um dos supermercados mais tradicionais de Piracicaba está prestes a se despedir da cidade. O Enxuto, que há mais de duas décadas faz parte da rotina de milhares de famílias, deve encerrar definitivamente suas atividades no próximo dia 30 de agosto.

Apesar do fechamento ainda não ter sido comunicado oficialmente, a notícia caiu como uma bomba entre clientes e funcionários. Prateleiras já estão vazias e o clima no local é de despedida e tristeza. Localizado na avenida Cássio Paschoal Padovani, o mercado sempre foi ponto de referência para moradores da regiao do Piracicamirim, Santa Cecília, Dois Córregos, Nova Iguaçu, Abaeté, Vila Independência, Vila Monteiro e muitos outros bairros, além da própria avenida, que se tornou um dos principais corredores comerciais de Piracicaba.

“Vai fazer muita falta, frequento todos os dias. É como se fosse parte da minha casa”, lamentou a aposentada Olga Caneto Pereira, de 62 anos, moradora do Santa Cecília. Já a adestradora Kátia Uriel Mendonça, de 24 anos, contou que o fechamento vai mexer com sua rotina: “Sempre almoçava no restaurante do mercado. Agora vou ter que procurar outro lugar.”

O Enxuto já havia enfrentado momentos de tensão em fevereiro deste ano, quando um princípio de incêndio no restaurante assustou clientes e funcionários. A situação foi controlada rapidamente, e o supermercado conseguiu se reerguer, voltando a atrair grande público.

Alguns colaboradores foram avisados do fechamento e a redução de funcionários é evidente. Para muitos, é a última semana de funcionamento do Enxuto em Piracicaba, marcando o fim de uma história que acompanhou gerações.

