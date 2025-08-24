Supermercado Enxuto deve encerrar atividades em Piracicaba

Um dos supermercados mais tradicionais de Piracicaba está prestes a se despedir da cidade. O Enxuto, que há mais de duas décadas faz parte da rotina de milhares de famílias, deve encerrar definitivamente suas atividades no próximo dia 30 de agosto.

Apesar do fechamento ainda não ter sido comunicado oficialmente, a notícia caiu como uma bomba entre clientes e funcionários. Prateleiras já estão vazias e o clima no local é de despedida e tristeza. Localizado na avenida Cássio Paschoal Padovani, o mercado sempre foi ponto de referência para moradores da regiao do Piracicamirim, Santa Cecília, Dois Córregos, Nova Iguaçu, Abaeté, Vila Independência, Vila Monteiro e muitos outros bairros, além da própria avenida, que se tornou um dos principais corredores comerciais de Piracicaba.