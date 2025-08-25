Salão de Belas Artes está aberto e segue até outubro

A mostra integra a programação oficial dos 258 anos de Piracicaba e também está aberta para visitas de escolas e grupos, com acompanhamento guiado mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3434-8600.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, convida a população a visitar o 70º Salão de Belas Artes, em cartaz na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Armazém 14A do Parque do Engenho Central. A exposição pode ser conferida até 5 de outubro, sempre de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Nesta edição histórica, que marca os 70 anos do Salão, foram selecionadas 110 obras de 67 artistas, escolhidas entre mais de 600 inscrições recebidas de diferentes estados do Brasil. O público encontra trabalhos em diversas técnicas e linguagens das artes visuais, como pintura, escultura, desenho, gravura e fotografia, compondo um panorama da produção contemporânea nacional.

Durante a abertura oficial, em 1º de agosto, foram premiadas 16 obras e concedidas três menções honrosas, além dos prêmios aquisitivos da Prefeitura e da Câmara Municipal. A Medalha de Ouro foi entregue a Carmelo Gentil Filho, com a obra No atelier.

Para o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a longevidade do evento é motivo de orgulho. “Chegar à 70ª edição é reafirmar um dos salões de arte mais longevos e respeitados do país, que mantém viva a tradição cultural de Piracicaba e dá visibilidade a artistas de várias gerações.”