Salão de Belas Artes está aberto e segue até outubro

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, convida a população a visitar o 70º Salão de Belas Artes, em cartaz na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Armazém 14A do Parque do Engenho Central. A exposição pode ser conferida até 5 de outubro, sempre de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
A mostra integra a programação oficial dos 258 anos de Piracicaba e também está aberta para visitas de escolas e grupos, com acompanhamento guiado mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3434-8600.
Nesta edição histórica, que marca os 70 anos do Salão, foram selecionadas 110 obras de 67 artistas, escolhidas entre mais de 600 inscrições recebidas de diferentes estados do Brasil. O público encontra trabalhos em diversas técnicas e linguagens das artes visuais, como pintura, escultura, desenho, gravura e fotografia, compondo um panorama da produção contemporânea nacional.
Durante a abertura oficial, em 1º de agosto, foram premiadas 16 obras e concedidas três menções honrosas, além dos prêmios aquisitivos da Prefeitura e da Câmara Municipal. A Medalha de Ouro foi entregue a Carmelo Gentil Filho, com a obra No atelier.
Para o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a longevidade do evento é motivo de orgulho. “Chegar à 70ª edição é reafirmar um dos salões de arte mais longevos e respeitados do país, que mantém viva a tradição cultural de Piracicaba e dá visibilidade a artistas de várias gerações.”
Já para Élide Fernanda de Almeida Leite Guimarães, servidora da Pinacoteca e integrante da comissão organizadora, o caráter educativo é um dos pontos altos da mostra. “As visitas guiadas ampliam a experiência, principalmente para estudantes, que passam a compreender melhor o processo criativo e a importância da arte para a sociedade.”
SERVIÇO
70º Salão de Belas Artes de Piracicaba - na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. Armazém 14A, em frente à passarela Pênsil, no Parque do Engenho Central. Até 05/10, de terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Informações e agendamento para escolas e grupos pelo telefone (19) 3434-8600.