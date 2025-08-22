Coral Luiz de Queiroz celebra 50 anos do Hino de Piracicaba

Para celebrar os 258 anos de Piracicaba, o Coral Luiz de Queiroz, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), fará uma apresentação especial às margens do rio Piracicaba. O destaque do repertório será a música “Piracicaba”, que em 2025 completa 50 anos como Hino Oficial da cidade. O evento acontece neste sábado (23), às 10h, na Casa do Povoador, localizada na Avenida Beira Rio, nº 800, no Centro.
Composta em 1931 pelo músico Newton de Almeida, a canção ganhou força como símbolo cultural e, em 1975, foi oficialmente adotada como hino municipal pelo então prefeito Adilson Maluf. A letra celebra a beleza natural de Piracicaba, com versos que falam de suas flores, encantos e da importância do rio que atravessa a cidade, tornando a música uma referência afetiva para moradores e visitantes.
Para esta apresentação, o coral contará com o arranjo do maestro Ernst Mahle, renomado músico brasileiro, e com a adaptação da maestrina Cíntia Pinotti, que também exerce o papel de regente titular e diretora artística do grupo. Segundo Pinotti, a performance será uma oportunidade de unir tradição e emoção, conectando a comunidade esalqueana à história da cidade.
O Coral Luiz de Queiroz é formado por alunos, servidores e membros da comunidade da Esalq/USP, e integra o Serviço de Cultura e Extensão Universitária. O grupo tem como missão estudar e apresentar o universo da música coral, promovendo confraternização, formação musical e valorização cultural da comunidade acadêmica e local. Além de eventos internos na Esalq, o coral participa de apresentações externas e é anfitrião do tradicional Encontro de Corais Luzes&Vozes, que chega à 30ª edição em 2025, consolidando-se como um dos eventos musicais mais aguardados da cidade.
A realização do evento é promovida pela Comissão e Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq, com o apoio do Pecege, da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Cultura, em uma parceria que evidencia a integração entre universidade, poder público e sociedade civil na promoção da cultura local.
Para quem deseja prestigiar, a entrada é gratuita, e o público poderá conferir de perto o talento do Coral Luiz de Queiroz e a força simbólica do Hino Oficial, celebrando não apenas a música, mas também a história e os encantos de Piracicaba, reafirmando o orgulho e a identidade da cidade.
HINO DE PIRACICABA
“Numa saudade que punge e mata
- que sorte ingrata! – longe daqui.
Em um suspiro triste e sem termo,
Vivo no ermo dês que parti
(Estribilho)
Piracicaba que eu adoro tanto,
Cheia de flores, cheia de encanto...
Ninguém compreende a grande dor que sente
O filho ausente a suspirar por ti
Em outras plagas, que vale a sorte?
Prefiro a morte junto de ti.
Amo teus prados, teus horizontes,
O céu e os montes que vejo aqui.
(Estribilho)
Só vejo estranhos, meu berço amado,
Tendo a teu lado o que perdi...
Poucos se importam com teu encanto,
Que eu amo tanto, dês que nasci.