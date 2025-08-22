Piracicaba fornece aluguel para mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Piracicaba aderiu ao programa estadual que concede auxílio-aluguel a mulheres em situação de violência doméstica. O benefício, pago pelo Governo do Estado de São Paulo, tem valor de R$ 500 por mês durante seis meses, podendo ser prorrogado por igual período em casos de vulnerabilidade comprovada. Esta é a primeira vez que o município participa da iniciativa.

VEJA MAIS:

O cadastramento das beneficiárias começou em maio deste ano. Atualmente, 12 mulheres já recebem o auxílio em Piracicaba, enquanto outras aguardam a concessão. Para solicitar o benefício, é necessário procurar os serviços da Assistência Social, como CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que recebem e encaminham as solicitações ao órgão gestor.