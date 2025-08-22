R$668 mil: Varejão Central de Piracicaba ganha novo telhado

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Sema), vai entregar oficialmente neste sábado, 23 de agosto, às 9h30, a reforma completa do telhado do Varejão Municipal do Centro. A obra, que incluiu a substituição total da cobertura, visa melhorar as condições de conforto para feirantes e clientes.

A intervenção foi realizada por meio de um processo licitatório no valor de R$ 552.999,99, com um aditivo de R$115.131,71 destinado à área de alimentação. O novo telhado é feito de material termoacústico, proporcionando uma temperatura mais agradável e maior conforto no local.