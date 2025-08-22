R$668 mil: Varejão Central de Piracicaba ganha novo telhado

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Sema), vai entregar oficialmente neste sábado, 23 de agosto, às 9h30, a reforma completa do telhado do Varejão Municipal do Centro. A obra, que incluiu a substituição total da cobertura, visa melhorar as condições de conforto para feirantes e clientes.
A intervenção foi realizada por meio de um processo licitatório no valor de R$ 552.999,99, com um aditivo de R$115.131,71 destinado à área de alimentação. O novo telhado é feito de material termoacústico, proporcionando uma temperatura mais agradável e maior conforto no local.
O Varejão Central, um dos 22 varejões que integram o Programa de Varejões Municipais da cidade, funciona às quartas-feiras, das 14h às 19h, e aos sábados, das 5h às 12h. O espaço conta com mais de 60 permissionários, incluindo produtores rurais locais (25%) e microempreendedores individuais. Juntos, eles comercializam cerca de 50 toneladas de alimentos por semana, oferecendo uma variedade completa de hortifrútis.
Segundo o secretário da Sema, Mauricio Perissinotto, o Varejão do Centro é o mais antigo da cidade, com 43 anos de história. Inicialmente, ele funcionava onde hoje é o Terminal Central de Integração (TCI) e, em agosto de 1990, mudou-se para a sua localização atual, na Rua Santa Cruz, 1.260. A obra é parte de um esforço contínuo da Prefeitura para aprimorar a infraestrutura dos espaços de varejo, garantindo um ambiente de qualidade tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta o local.