EM PIRACICABA

Festa da Mandioca de Artemis começa hoje (22); veja a programação

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Delícias com mandioca no cardápio: escondidinho, coxinha, bolo, sorvete, brigadeiro e muito mais para saborear.
Delícias com mandioca no cardápio: escondidinho, coxinha, bolo, sorvete, brigadeiro e muito mais para saborear.

Começa nesta sexta-feira (22) a 19ª edição da Festa da Mandioca de Artemis, bairro rural de Piracicaba. O evento será realizado até domingo (24), na antiga estação de trem da Praça João Alfredo, localizada na rua Elvira Pereira Chinelato.

A programação de horários é a seguinte:

  • Sexta-feira (22): das 19h às 0h;
  • Sábado (23): das 18h às 0h;
  • Domingo (24): das 12h às 18h.

O cardápio é variado e reúne pratos salgados e doces preparados com mandioca, como escondidinho, porção frita, coxinha com diferentes recheios, bolo, brigadeiro, sorvete e outras opções. Também serão servidos cuscuz, cachorro-quente, churros, cervejas artesanais, além de produtos orgânicos e agroecológicos.

Além da gastronomia, a festa contará com feira de artesanato, apresentações artísticas e sorteios. A organização é da Uni-Artemis (Associação União para Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis), com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

A música será garantida ao longo dos três dias:

  • Sexta-feira (22): Claudemir e Moisés;
  • Sábado (23): Paulo Alan e Banda Raízes;
  • Domingo (24): Projeto com Vivência, Grupo Sabadabada e Marcelo e Fabiano.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, o evento reforça a importância cultural e comunitária da região. “É um evento que existe há quase 20 anos mostrando a união da comunidade local para oferecer ao público muita gastronomia e arte. Com certeza, uma ótima opção de passeio para os piracicabanos e também para os turistas neste fim de semana.”

