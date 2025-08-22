Festa da Mandioca de Artemis começa hoje (22); veja a programação

Começa nesta sexta-feira (22) a 19ª edição da Festa da Mandioca de Artemis, bairro rural de Piracicaba. O evento será realizado até domingo (24), na antiga estação de trem da Praça João Alfredo, localizada na rua Elvira Pereira Chinelato.
A programação de horários é a seguinte:
- Sexta-feira (22): das 19h às 0h;
- Sábado (23): das 18h às 0h;
- Domingo (24): das 12h às 18h.
O cardápio é variado e reúne pratos salgados e doces preparados com mandioca, como escondidinho, porção frita, coxinha com diferentes recheios, bolo, brigadeiro, sorvete e outras opções. Também serão servidos cuscuz, cachorro-quente, churros, cervejas artesanais, além de produtos orgânicos e agroecológicos.
Além da gastronomia, a festa contará com feira de artesanato, apresentações artísticas e sorteios. A organização é da Uni-Artemis (Associação União para Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis), com apoio da Prefeitura de Piracicaba.
A música será garantida ao longo dos três dias:
- Sexta-feira (22): Claudemir e Moisés;
- Sábado (23): Paulo Alan e Banda Raízes;
- Domingo (24): Projeto com Vivência, Grupo Sabadabada e Marcelo e Fabiano.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, o evento reforça a importância cultural e comunitária da região. “É um evento que existe há quase 20 anos mostrando a união da comunidade local para oferecer ao público muita gastronomia e arte. Com certeza, uma ótima opção de passeio para os piracicabanos e também para os turistas neste fim de semana.”