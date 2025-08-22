Festa da Mandioca de Artemis começa hoje (22); veja a programação

A programação de horários é a seguinte:

Começa nesta sexta-feira (22) a 19ª edição da Festa da Mandioca de Artemis, bairro rural de Piracicaba. O evento será realizado até domingo (24), na antiga estação de trem da Praça João Alfredo, localizada na rua Elvira Pereira Chinelato.

O cardápio é variado e reúne pratos salgados e doces preparados com mandioca, como escondidinho, porção frita, coxinha com diferentes recheios, bolo, brigadeiro, sorvete e outras opções. Também serão servidos cuscuz, cachorro-quente, churros, cervejas artesanais, além de produtos orgânicos e agroecológicos.

Além da gastronomia, a festa contará com feira de artesanato, apresentações artísticas e sorteios. A organização é da Uni-Artemis (Associação União para Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis), com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

A música será garantida ao longo dos três dias: