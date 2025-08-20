Defesa Civil alerta sobre ventania e calor extremo nesta semana

Entre esta terça-feira (19) e quarta-feira (20), a intensificação dos ventos pode causar queda de árvores, destelhamento e danos à rede elétrica em todas as regiões. No litoral, a Defesa Civil alerta para forte agitação marítima, com riscos para embarcações e estruturas próximas à orla. A recomendação é evitar se abrigar sob árvores ou próximo a cabos elétricos rompidos.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a população sobre dois fenômenos meteorológicos que afetarão o estado nesta semana. A formação de um ciclone extratropical no Sul do país trará ventos fortes, seguidos por um período de calor e baixa umidade.

Após a passagem do ciclone, uma massa de ar seco e um bloqueio atmosférico provocarão o fenômeno conhecido como veranico, com dias de calor intenso e umidade baixa. A partir de quarta-feira (20), as temperaturas podem subir cerca de 5°C acima da média para o período, com máximas de 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto, em Piracicaba as temperaturas chegam a 34°C e 31°C na capital. O veranico pode durar de três a cinco dias.

A combinação de calor e ar seco aumenta significativamente o risco de queimadas. Em reunião da Operação SP Sem Fogo, órgãos como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de governo planejaram ações de prevenção e resposta. A população é orientada a não usar fogo para limpar terrenos, não queimar lixo e evitar descartar bitucas de cigarro em rodovias.

Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.