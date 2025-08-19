Calorão de 34°C vai ferver Piracicaba nesta semana; veja

De acordo com informações do Climatempo, a massa de ar frio de origem polar começa a se afastar da região, sendo substituída por uma massa de ar seco. Com isso, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 34°C, enquanto as mínimas devem se manter próximas de 16°C ao longo dos próximos dias.

O frio deve perder força em Piracicaba a partir desta quarta-feira (20) com a chegada do veranico, fenômeno que eleva as temperaturas e reduz a umidade do ar durante o inverno. A previsão é que as mudanças no clima persistam até sábado (23).

O veranico é caracterizado por um período de tempo seco e quente que ocorre durante o inverno e tem duração média de 3 a 5 dias. Ao contrário das ondas de calor, que geralmente acontecem fora do inverno, o veranico provoca um aumento temporário nas temperaturas, atingindo níveis semelhantes aos registrados no verão, segundo a Defesa Civil.

Ainda conforme os dados meteorológicos, durante esse período, os índices de umidade relativa do ar não devem ultrapassar os 30%, valor considerado abaixo do ideal para a saúde, segundo parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde). Por isso, recomenda-se atenção especial à hidratação e à exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia seguem monitorando as condições climáticas na região.