Prefeitura distribuirá 9 mil cestas verdes para famílias carentes

Ao todo, 9.600 cestas, cada uma pesando cerca de 6 kg, serão distribuídas durante 12 meses. O benefício mensal chega a 800 famílias, com entregas semanais de 200 cestas. A composição das cestas varia de acordo com a safra e a estação, incluindo itens como mandioca, batata-doce, banana, laranja, beterraba, cenoura, alface e cheiro-verde.

Um programa conjunto entre as Secretarias Municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família; de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; e o Fundo Social de Solidariedade, está garantindo uma alimentação mais saudável e variada para famílias em situação de vulnerabilidade social em Piracicaba. A iniciativa também fortalece a agricultura familiar, adquirindo frutas, legumes, verduras e temperos frescos de produtores locais.

Para as famílias beneficiadas, a iniciativa tem um impacto direto na saúde e no orçamento. "Vai ser bom para fazer uma torta, saladas, e preparar comidas diferentes. Meus filhos gostam muito de legumes e vai ter alimento fresco na mesa. Tem muita gente que precisa desse apoio, essa iniciativa faz a diferença na vida da gente", disse Rita Francisca da Silva, 34, moradora do Monte Líbano e mãe de quatro filhos.

Maria Doralice Moura da Silva, 40, ressaltou a variedade e a importância dos produtos. "Com tudo tão caro, receber esses produtos ajuda muito. Dá para preparar um sopão com mandioca, cenoura, vários legumes, o que é ótimo nesse frio", comentou. Sabrina Pinheiro dos Santos, 27, também destacou o valor nutricional. "É um complemento muito bom e saudável, permite fazer refeições mais equilibradas. Para quem não tem condição de comprar tudo no mercado, faz muita diferença."

A secretária de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Fernanda Varandas, explicou que o programa une segurança alimentar e fortalecimento da agricultura local. "Estamos falando de um programa que atende quem mais precisa e, ao mesmo tempo, movimenta a produção dos nossos agricultores. É política pública funcionando de forma completa", afirmou.