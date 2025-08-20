Eclipse lunar mais longo da história está próximo; saiba detalhes

Um dos eventos mais fascinantes da astronomia do ano: o eclipse lunar total mais longo de 2025 está próximo de acontecer. O fenômeno ocorrerá na noite de 7 para 8 de setembro e, apesar de ser um espetáculo de 82 minutos, não será visível no Brasil. A boa notícia é que a transmissão ao vivo estará disponível no YouTube e em outras plataformas digitais.
Durante a fase total do eclipse, a Lua será completamente coberta pela sombra da Terra, assumindo uma tonalidade avermelhada — fenômeno popularmente conhecido como "Lua de Sangue". A fase mais impressionante, quando a Lua ganha essa coloração, acontecerá entre 14h30 e 15h52 no horário de Brasília. O eclipse completo começará às 12h28 e terminará às 17h55, também pelo horário de Brasília. Informação do portal especializado em astronomia Space.com
A visibilidade do evento será privilegiada para observadores na Europa, África, leste da Austrália e Nova Zelândia. Para o restante do mundo, a transmissão oficial do Observatório Nacional no YouTube será a melhor forma de acompanhar o espetáculo.
O que é a "Lua de Sangue"?
O eclipse lunar total acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. A coloração avermelhada da "Lua de Sangue" é resultado da dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre.
As cores de comprimento de onda mais curtos, como o azul e o verde, são filtradas, permitindo que apenas os tons avermelhados atinjam a Lua e sejam refletidos de volta para a Terra. A tonalidade exata pode variar dependendo da quantidade de poeira e poluição na atmosfera.