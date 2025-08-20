Preço do café brasileiro sobe e importadores dos EUA se preocupam

Durante décadas, o café chegava aos EUA praticamente livre de impostos. Agora, produtos essenciais para blends populares estão incluídos na lista com tarifa de 50%, afetando diretamente a rotina de consumo da população.

O café brasileiro, principal fornecedor da bebida nos Estados Unidos, enfrenta uma alta histórica nas tarifas de importação. A taxa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump coloca sob pressão importadores e pode elevar significativamente o preço pago pelos americanos.

Peter Longo, importador em Nova York e dono da Puerto Rico Importing Company, estima que a libra do café brasileiro, hoje vendida a US$ 15,99 (R$ 194/kg), pode subir para cerca de US$ 24 (R$ 290/kg) com o aumento da tarifa. "Isso é uma loucura. As pessoas não vão comprar café por quase US$ 30 a libra. Isso vai matar o mercado americano do café brasileiro", afirma.

O impacto é duplo: enquanto o objetivo do governo americano é proteger a produção local e gerar empregos, o café não pode ser cultivado em quantidade suficiente nos EUA, tornando o país dependente das importações.

A dependência americana do café brasileiro

O café cresce apenas em regiões tropicais, limitadas a áreas próximas ao Equador. Nos EUA, há cultivo apenas em pequenas regiões do Havaí, Porto Rico e sul da Califórnia, insuficientes para atender às 450 milhões de xícaras consumidas diariamente.