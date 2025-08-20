Audiência pública discute hoje (20) reajuste na conta de água

A discussão abrangerá, além do reajuste, o abastecimento, tratamento e fornecimento de água; coleta e tratamento de esgoto; os desafios encontrados e quais medidas estão sendo adotadas pela autarquia; a apresentação de obras e ações que estão sendo realizadas; o planejamento de obras e demais ações a serem realizadas/adotadas em curto, médio e longo prazo; revisão dos valores das tarifas; e demais assuntos relacionados a Autarquia e aos interesses da população.

A Câmara Municipal de Piracicaba realiza nesta quarta-feira (20), às 19h, audiência pública para discutir o reajuste de 18,48% das tarifas de água e esgoto a ser aplicado a partir de setembro e outros assuntos ligados ao Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba.

Sendo assim, foram convocados para a audiência o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva, e o Procurador- Geral do Município, Marcelo Magro Maroun. Além deles, foram convidados o prefeito Helinho Zanata (PSD) e demais autoridades, como representantes da empresa Águas do Mirante, responsável pelo esgotamento sanitário do município, da ARES PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), dos Comitês das Bacias PCJ, da Agência das Bacias PCJ e do Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ.

Conta mais alta em setembro

Em julho, a ARES-PCJ aprovou a revisão das tarifas de água e esgoto praticadas pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba. O reajuste autorizado é de 18,48%, e começa a valer a partir de setembro, conforme resolução da agência.

O aumento será aplicado a todas as categorias e faixas de consumo, tanto na tarifa de água quanto na de esgoto. A última revisão tarifária havia sido feita há mais de doze meses, conforme exige a legislação federal.

Além do reajuste na tarifa, os preços públicos cobrados por outros serviços do Semae — como ligações, cortes e religações — também terão aumento, mas em percentual menor: 5,48%. Esses valores também passam a valer a partir de agosto.