Lula ataca Trump em evento da GWM, na região de Piracicaba

Lula disse que Trump lhe enviou uma carta, quase em tom de provocação, dizendo que iria taxar o Brasil em 50%. “Eu fiquei estarrecido com isso, porque ele dizia na carta que estava taxando as economias porque os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em 15 anos, eles tiveram um superávit com o Brasil de US$ 410 bilhões.

Durante a inauguração da primeira unidade industrial da montadora GWM (Great Wall Motors) no Brasil, nesta sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou temas relacionados à política comercial internacional. A fábrica, localizada em Iracemápolis (SP), inicia suas atividades com um turno de produção e cerca de 500 funcionários.

Ano passado, no comércio de produtos, nós exportamos R$ 40 bilhões e eles exportaram US$ 47 bilhões. Isso significa que temos um déficit de US$ 7 bilhões. Então, a ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar não é verdadeira.

Não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa dizer a quantidade de inverdades que ele tem falado sobre o Brasil. Nós temos um povo que merece respeito, que tem orgulho de ser o que é, e um povo que só poderá ser melhor se tiver coragem de resistir”, finalizou o presidente.

