Com tarifa, preço do café vai cair no Brasil? Saiba a resposta

Produtos no mercado doméstico

Ainda segundo Ricardo Buso, "a consequência natural, se confirmada a taxação a partir de 1º de agosto, é sobrar produto aqui no mercado doméstico, que sofre bastante com a alta de preços nos últimos meses. Porém, no mundo, diante do crescimento na procura e da limitação da produção para atender, ainda prevalece a tendência de alta de preços.

Por isso, mesmo com uma disponibilidade maior do café no mercado interno é difícil (não impossível) apostar numa queda de preços. O cenário mais provável é o de mitigação da tendência de alta", finaliza o economista.