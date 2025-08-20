Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de teatro

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba, está com inscrições abertas até domingo (31) para o curso de teatro do Programa Movimentação Cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos centros culturais Antônio Pacheco Ferraz e Nhô Serra, ou via WhatsApp, diretamente com o professor de teatro, pelo número (19) 99487-2332.
O curso integra as Oficinas Culturais do programa e é voltado a crianças, adolescentes, jovens e adultos interessados em aprender ou aprimorar técnicas de interpretação, expressão corporal e trabalho em grupo. As atividades serão realizadas no Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz, na Estação da Paulista, e no Centro Cultural Nhô Serra, no Parque Primeiro de Maio, com turmas organizadas por faixa etária.
“O Programa Movimentação Cultural se destaca entre as principais iniciativas da Prefeitura para ampliar o acesso da população às atividades culturais, promovendo inclusão social, protagonismo e valorização das diversas expressões artísticas”, ressalta Carlos Beltrame, Secretário Municipal de Cultura.
HORÁRIOS
Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz / Estação da Paulista
- Turma 1 – Crianças e adolescentes: sábado, das 9h30 às 12h;
- Turma 2 – Jovens e adultos: sábado, das 14h às 17h.
Centro Cultural Nhô Serra / Parque Primeiro de Maio
- Turma 3 – Crianças e adolescentes: quinta-feira, das 17h15 às 19h15;
- Turma 4 – Jovens e adultos: quinta-feira, das 19h15 às 21h30.
SERVIÇO
Inscrições Curso de Teatro do Programa Movimentação Cultural - No Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz (av. Dr. Paulo de Moraes, 172 – Paulista) e no Centro Cultural Nhô Serra (rua João Silveira Duarte, 143 – Parque Primeiro de Maio). Inscrições até domingo, 31 de agosto de 2025, presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou via WhatsApp com o professor de teatro pelo número (19) 99487-2332.