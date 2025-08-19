Drogal celebra aniversário com Beatles in Concert e exposição

Em celebração aos seus 90 anos, e como presente à população de Piracicaba no mês de aniversário da cidade, a Drogal promove o espetáculo “The Beatles in Concert” no domingo (31), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A abertura da mostra acontece às 17h, seguida do concerto às 18h. A apresentação reunirá a Orquestra Sinfônica de Piracicaba com a participação da consagrada banda The Beatles One, considerada pelo Cavern Club Liverpool o melhor cover dos Beatles em 2012.
Os ingressos, que custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), estão à venda pelo site da Mega Bilheteria. A arrecadação será revertida em cestas básicas para o Fundo Social do Município de Piracicaba.
O repertório do concerto inclui clássicos da fase inicial dos Beatles, como All My Loving, Love Me Do, Help!, Twist and Shout e A Hard Day’s Night, executados exclusivamente pela banda. Em seguida, arranjos sinfônicos se unem à performance da The Beatles One em faixas como Michelle, Hello Goodbye, Imagine, Something e Let it Be. A orquestra também interpreta arranjos consagrados do quarteto de Liverpool, incluindo Eleanor Rigby, Penny Lane e A Day in the Life.
Antes do concerto, a partir das 17h, o público poderá visitar uma exposição especial, montada no átrio do teatro, com objetos históricos da empresa. Pela primeira vez, serão exibidos itens quase centenários do acervo da Drogal, incluindo livros, fotografias, registros e peças raras que marcaram sua trajetória, como seringas de vidro, balanças antigas e produtos de higiene preservados ao longo das décadas — entre eles, uma pasta de dente da Gessy, datada dos anos 1960. A mostra oferece um mergulho nostálgico e inspirador na memória da Drogal e na história do varejo farmacêutico brasileiro.
Segundo o diretor-presidente da Drogal, Marcelo Cançado, o concerto é um marco na história da empresa. “Escolhemos presentear Piracicaba com um espetáculo de qualidade, que une a excelência da Orquestra Sinfônica a um tributo aos Beatles — um nome que transcende gerações. É uma forma de retribuir à cidade o carinho com que nos acolhe há nove décadas.”
Referência no setor farmacêutico paulista, a Drogal foi fundada em Piracicaba em 1935 e celebra em 2025 nove décadas de história, crescimento e compromisso com a saúde da população. Consolidada como a maior rede de farmácias do interior paulista, conta com 420 lojas em mais de 135 cidades do estado de São Paulo, três em Minas Gerais e atendimento nacional via e-commerce. Orgulhosamente “caipiracicabana”, a empresa apoia e mantém projetos culturais que fomentam a cultura do interior, como a Orquestra Sinfônica de Piracicaba e o Conservatório de Música de Tatuí.
Sobre a The Beatles One
Reconhecida pela fidelidade sonora, figurinos e instrumentos idênticos aos originais dos Beatles nos anos 1960, a banda se destaca pelo uso exclusivo do inglês durante os shows, com apoio de tradutor, e pelo fato de o baixista ser canhoto, como Paul McCartney. Com mais de 20 anos de trajetória, o grupo já realizou mais de 250 apresentações no Reino Unido, incluindo um feito inédito: tocar na primeira casa de Paul McCartney, atualmente transformada em museu.
SERVIÇO
A Drogal apresenta “The Beatles in Concert” no domingo (31), com abertura da exposição às 17h e início do espetáculo às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, localizado na Avenida Independência, 277, Centro, em Piracicaba. Os ingressos estão disponíveis exclusivamente pelo site da Mega Bilheteria, ao valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Toda a arrecadação será revertida em cestas básicas para o Fundo Social do Município.