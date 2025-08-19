Drogal celebra aniversário com Beatles in Concert e exposição

Segundo o diretor-presidente da Drogal, Marcelo Cançado, o concerto é um marco na história da empresa. “Escolhemos presentear Piracicaba com um espetáculo de qualidade, que une a excelência da Orquestra Sinfônica a um tributo aos Beatles — um nome que transcende gerações. É uma forma de retribuir à cidade o carinho com que nos acolhe há nove décadas.”

Referência no setor farmacêutico paulista, a Drogal foi fundada em Piracicaba em 1935 e celebra em 2025 nove décadas de história, crescimento e compromisso com a saúde da população. Consolidada como a maior rede de farmácias do interior paulista, conta com 420 lojas em mais de 135 cidades do estado de São Paulo, três em Minas Gerais e atendimento nacional via e-commerce. Orgulhosamente “caipiracicabana”, a empresa apoia e mantém projetos culturais que fomentam a cultura do interior, como a Orquestra Sinfônica de Piracicaba e o Conservatório de Música de Tatuí.

Sobre a The Beatles One

Reconhecida pela fidelidade sonora, figurinos e instrumentos idênticos aos originais dos Beatles nos anos 1960, a banda se destaca pelo uso exclusivo do inglês durante os shows, com apoio de tradutor, e pelo fato de o baixista ser canhoto, como Paul McCartney. Com mais de 20 anos de trajetória, o grupo já realizou mais de 250 apresentações no Reino Unido, incluindo um feito inédito: tocar na primeira casa de Paul McCartney, atualmente transformada em museu.