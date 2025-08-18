Hot Club Internacional se apresenta em Piracicaba na quarta (20)

O Hot Club International, grupo formado em Portugal com músicos de cinco países — Portugal, Holanda, Brasil, Ucrânia e Espanha — se apresenta na próxima quarta-feira (20), a partir das 20h, no Teatro da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). O show será beneficente à Casa do Bom Menino. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos no local 30 minutos antes do início do espetáculo, com pagamento em dinheiro ou pix.
VEJA MAIS:
- Programação do Festival de Jazz Manouche é divulgada; confira
- Prefeitura faz programação especial para aniversário da cidade
- Roteiro turístico no Cemitério da Saudade será no domingo (24)
O grupo se dedica ao Gypsy Jazz, também conhecido como Jazz Manouche, estilo inspirado em Django Reinhardt. A formação inclui Nuno Marinho (guitarra e voz, Portugal), Frank Meester (contrabaixo e voz, Holanda), José Fernando Seifarth (guitarra e voz, Brasil), Marian Yanchyk (violino e voz, Ucrânia) e Mário Pousada (guitarra e voz, Espanha). Todos os integrantes têm ligação com Portugal e tocam em suas línguas maternas, recriando a clássica formação do Quintette de L'Hot Club de France. O repertório mistura swing, música tradicional e canções populares de cada país de origem. Esta será a primeira turnê do grupo na América do Sul, com apresentações no Brasil e na Argentina.
Esquenta para o 11º Festival de Jazz Manouche
O show na Acipi funciona como um “esquenta” para o 11º Festival de Jazz Manouche de Piracicaba, que ocorre de 22 a 24 de agosto no Engenho Central, com entrada gratuita. O festival contará com nomes internacionais e nacionais como Robin Nolan (Inglaterra), Denis Chang (Canadá), Django Sessions (Argentina), Pat Zakarian (Armênia/Kuwait), Bina Coquet (Brasil), Mash Strings (Japão), Hot Club International (Portugal), Hot Club de Piracicaba (Brasil), Victor Angeleas (Brasil) e Yan Cambiucci (Brasil).
O festival é realizado com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Drogal e produção da Empório Produções. Conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, e é viabilizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.
SERVIÇO
O show do Hot Club International acontece na quarta-feira (20), às 20h, no Teatro da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e estarão à venda no local 30 minutos antes do início, com pagamento em dinheiro ou pix. O espetáculo será beneficente à Casa do Bom Menino. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram: @festivaljazzmanouchepiracicaba