Banda Souela e Mostra Sesc de Cinema agitam nesta quinta (21)

Piracicaba está movimentada nesta quinta-feira (21) com duas atrações imperdíveis que celebram a música em diferentes linguagens. No Museu Prudente de Moraes, o público poderá conferir o show de lançamento do álbum Nossa Pele, da banda Souela. Já no Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), em parceria com o Sesc, será exibido o longa Nosso Sonho, cinebiografia que retrata a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha.
VEJA MAIS:
- Hot Club Internacional se apresenta em Piracicaba na quarta (20)
- Drogal celebra aniversário com Beatles in Concert e exposição
- Caminhada Movimento do Bem arrecada alimentos em Piracicaba
No quintal do Museu Prudente de Moraes, a partir das 19h, a Souela apresenta ao vivo as faixas do álbum Nossa Pele, trabalho que aborda a força, a resiliência e a alegria das mulheres através da música e da arte. A noite terá ainda a abertura com o grupo 4MP, formado por quatro mulheres pretas que representam o RAP piracicabano, além da participação de artistas convidadas como Pá Moreno e Mônica Agena, que assina a direção musical do show. O encerramento fica por conta do DJ Gusta, que assume as pick-ups com ritmos como hip hop, reggae, afrobeat e brasilidades. A programação também inclui uma mini exposição interativa sobre o processo criativo do álbum e praça de alimentação em parceria com a Piracerva.
Enquanto isso, também às 19h, o MISP abre suas portas para a exibição gratuita do longa Nosso Sonho, que integra a VII Mostra Sesc de Cinema. O filme conta a história de Claudinho e Buchecha, dupla que se consagrou nos anos 1990 como um dos maiores fenômenos da música brasileira. Interpretados por Lucas Penteado e Juan Paiva, os cantores ganham vida na tela em uma trama que revela sua amizade, desafios, conquistas e a importância do funk melody na cultura popular.
SERVIÇO
Cinemisp na VII Mostra Sesc de Cinema - Filme Nosso Sonho. No Museu da Imagem e do Som de Piracicaba – Misp (Armazém 8A do Engenho Central, avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). Quinta-feira (21), às 19h. Entrada gratuita por ordem de chegada. Show de lançamento do álbum Nossa Pele, com a banda Souela. No Museu Prudente de Moraes (rua Santo Antônio, 641 – Centro). Quinta-feira (21), às 19h. Entrada gratuita. Informações pelo telefone (19) 3422-3069.