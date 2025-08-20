Banda Souela e Mostra Sesc de Cinema agitam nesta quinta (21)

Piracicaba está movimentada nesta quinta-feira (21) com duas atrações imperdíveis que celebram a música em diferentes linguagens. No Museu Prudente de Moraes, o público poderá conferir o show de lançamento do álbum Nossa Pele, da banda Souela. Já no Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), em parceria com o Sesc, será exibido o longa Nosso Sonho, cinebiografia que retrata a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha.

No quintal do Museu Prudente de Moraes, a partir das 19h, a Souela apresenta ao vivo as faixas do álbum Nossa Pele, trabalho que aborda a força, a resiliência e a alegria das mulheres através da música e da arte. A noite terá ainda a abertura com o grupo 4MP, formado por quatro mulheres pretas que representam o RAP piracicabano, além da participação de artistas convidadas como Pá Moreno e Mônica Agena, que assina a direção musical do show. O encerramento fica por conta do DJ Gusta, que assume as pick-ups com ritmos como hip hop, reggae, afrobeat e brasilidades. A programação também inclui uma mini exposição interativa sobre o processo criativo do álbum e praça de alimentação em parceria com a Piracerva.