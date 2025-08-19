ESALQ desmente currículo de empresário que matou gari

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, utilizava um currículo com supostas especializações em renomadas universidades do Brasil e do exterior. A maioria das instituições, no entanto, negou qualquer vínculo com o executivo.

Em seu perfil no LinkedIn, a página profissional de Renê, ele afirmava ter especializações em Harvard, na USP (Universidade de São Paulo), na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica), na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), na FGV (Fundação Getúlio Vargas), na Estácio de Sá e no Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). O perfil dele foi excluído logo após sua prisão.