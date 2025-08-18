18 de agosto de 2025
Prefeitura e CDHU iniciam hoje (18) regularização de 951 imóveis

A força-tarefa ser[á no Conjunto Habitacional Jardim Gilda para a regularização fundiária de 951 imóveis
A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), inicia nesta semana uma força-tarefa no Conjunto Habitacional Jardim Gilda para a regularização fundiária de 951 imóveis. A ação acontece entre os dias 18 e 22 de agosto.

As equipes atuarão no bairro para orientar e coletar os documentos necessários para o processo. Todas as residências foram notificadas com a data e horário de atendimento de cada setor e quadra.

Entregue aos moradores em 2009, o Conjunto Habitacional Jardim Gilda foi construído pela CDHU. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani, destacou a importância da parceria com a CDHU para o andamento dos trabalhos.

Documentação necessária

Para a regularização, os moradores devem apresentar documentos originais e cópias, como RG, CPF e certidões de nascimento ou casamento. Também é preciso ter em mãos comprovantes de posse do imóvel, como o contrato com a CDHU, os três últimos boletos pagos e contas de consumo recentes.

Saviani reforçou que a regularização fundiária é uma prioridade da gestão municipal. Segundo ele, o processo vai permitir a emissão de matrículas individualizadas e a legitimação da posse, garantindo a segurança jurídica e o direito à moradia para as famílias que aguardam por essa regularização.

