VÍDEO: Piracicaba vê rio com apenas centímetros de profundidade

O Rio Piracicaba registrou, nesta última segunda-feira (18), um dos menores níveis de profundidade de 2025, atingindo 0,98 metro, segundo dados do Saisp (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo). No domingo (17), o nível estava em 1 metro.
Saiba Mais:
- 'Patroa do tráfico' é presa com crack, dinheiro e celular
- ESALQ desmente currículo de empresário que matou gari
Com a redução, foi possível observar pedras expostas no leito do rio, além da formação de espuma branca na altura da Rua do Porto, um dos cartões postais da cidade. A medição é realizada de forma contínua por meio de sensores instalados ao longo do curso do rio, que permitem o monitoramento em tempo real.
De acordo com o Saisp, um dos principais fatores que explicam a redução do nível do rio é a falta de chuvas na região. Piracicaba vem registrando um período de estiagem nas últimas semanas, com volumes pluviométricos abaixo da média esperada para esta época do ano. A ausência de precipitações compromete a vazão do rio e pode impactar a qualidade da água e o abastecimento em áreas próximas.
Segundo dados meteorológicos consultados por órgãos estaduais, não há previsão de chuva significativa para os próximos dias na cidade. As temperaturas permanecem elevadas, e a umidade relativa do ar segue baixa, o que contribui para a intensificação do quadro de estiagem.