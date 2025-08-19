VÍDEO: Piracicaba vê rio com apenas centímetros de profundidade

O Rio Piracicaba registrou, nesta última segunda-feira (18), um dos menores níveis de profundidade de 2025, atingindo 0,98 metro, segundo dados do Saisp (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo). No domingo (17), o nível estava em 1 metro.

Com a redução, foi possível observar pedras expostas no leito do rio, além da formação de espuma branca na altura da Rua do Porto, um dos cartões postais da cidade. A medição é realizada de forma contínua por meio de sensores instalados ao longo do curso do rio, que permitem o monitoramento em tempo real.