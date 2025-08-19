Caminhada Movimento do Bem arrecada alimentos em Piracicaba

A inscrição para participar é gratuita e pode ser feita pelo link . Os primeiros 1.000 inscritos que doarem 2 kg de alimentos não perecíveis receberão a camiseta oficial do evento e uma pulseira numerada, que garante a participação nos sorteios. A troca dos alimentos pelas camisetas ocorrerá no dia 29 de agosto, das 10h às 16h, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, localizado na Rua Treze de Maio, 2122, no Bairro Alto. Todas as doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) e o Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba), realiza no domingo (31) a 3ª edição da Caminhada Movimento do Bem, no Engenho Central. O evento celebra o mês do voluntariado, comemorado em agosto, unindo prática esportiva e solidariedade.

Também será possível participar da caminhada e concorrer aos prêmios entregando os dois quilos de alimentos na manhã do evento, no ponto de concentração próximo à Pinacoteca. Nesse caso, não haverá entrega das camisetas, mas o participante receberá a pulseira numerada que deverá ser usada durante a caminhada para garantir a participação nos sorteios.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíria Callovi, destacou a importância do gesto solidário para quem mais precisa. “Ao doar alimentos, estamos levando esperança e dignidade para famílias em situação de vulnerabilidade. Fazer isso em um dos cartões-postais mais lindos de Piracicaba torna o momento ainda mais especial. A caminhada é também uma oportunidade de cuidarmos da nossa saúde e exercitarmos a solidariedade. Convido todos a participarem e viverem conosco essa experiência de união e generosidade”, afirmou.

O acesso ao Engenho Central será pela passarela Pênsil, avenida Maurice Allain e Bosque do Engenho. A concentração terá início às 7h e a caminhada começa às 8h, com percurso de aproximadamente cinco quilômetros. Ao final, os participantes retornam ao ponto de partida, onde ocorrerá o sorteio de prêmios. Para garantir a segurança de todos, no domingo o acesso ao Engenho Central será permitido apenas a pé, com estacionamento disponível nas imediações, do lado externo do local.