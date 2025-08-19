Acervo inédito de Marília Mendonça vira alvo de disputa familiar

Segundo Wander Oliveira, empresário responsável pela carreira de Marília e fundador da Workshow, a cantora deixou material suficiente para mais de 20 anos de lançamentos. “A ideia é trabalhar cerca de 10 músicas por ano. Existe conteúdo para duas décadas com folga”, afirmou. O acervo inclui gravações de lives durante a pandemia e registros caseiros feitos por Marília, muitas vezes pelo celular.

Marília Mendonça deixou uma marca que vai muito além de sua vida. Com centenas de hits e um estilo único de composição, a artista segue batendo recordes mesmo após a morte. A faixa "Leão", lançada em dezembro de 2022, é hoje a música mais ouvida por brasileiros nas plataformas digitais, evidenciando a força contínua de sua obra.

Desde o trágico acidente em 2021, a administração do repertório da artista envolve três frentes: a família, representada pela mãe Ruth Dias e pelo cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho e herdeiro da cantora; a gravadora Som Livre, que detém direitos de exploração comercial desde 2019; e a Workshow, que gerenciava a carreira da artista.

O trabalho conjunto é necessário para preservar a imagem de Marília, decidir sobre lançamentos póstumos e proteger os direitos das músicas inéditas. Nem sempre as decisões agradam a todos. Um exemplo foi o dueto póstumo com Cristiano Araújo na música “De Quem É a Culpa?”, aprovado pela família, mas contestado por Oliveira.

O pen drive polêmico

Entre os materiais inéditos está um pen drive compilado por Juliano Soares, conhecido como Tchula, parceiro de longa data da cantora. O dispositivo contém de 100 a 110 arquivos, incluindo rascunhos, gravações em voz e violão e interpretações de Marília. Wander Oliveira considera que o conteúdo deveria pertencer ao filho da cantora: “Para mim, o pen drive pertence ao Léo. Ele poderá decidir o que fazer com a história da mãe dele”.