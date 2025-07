Justiça decide guarda do filho de Marília Mendonça; Veja

Desde a trágica morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo, em 2021, Léo vinha sendo criado sob os cuidados da avó materna, com quem morava até então. No entanto, recentemente, Murilo recorreu ao Judiciário solicitando a guarda unilateral do filho, além do controle das finanças que envolvem a herança milionária deixada pela artista.

Durante a audiência, o juiz responsável pelo caso tentou promover um acordo amigável entre as partes, mas a tentativa não surtiu efeito. Com o impasse, foi determinada a guarda provisória a Murilo Huff até o fim do processo judicial, que segue tramitando no Tribunal de Justiça de Goiás.

A sessão, realizada a portas fechadas, durou cerca de duas horas. Representantes das duas famílias apresentaram argumentos em defesa do que consideram ser o melhor para Léo. A decisão temporária visa garantir estabilidade ao menino enquanto o desfecho definitivo não é alcançado.

Com a decisão judicial, Léo já se mudou para a casa do pai, que passou por uma reforma para recebê-lo. O quarto do menino foi decorado com o tema de galáxia, refletindo o carinho e empenho de Murilo em tornar o ambiente acolhedor. Embora os motivos exatos que levaram o cantor a pedir a guarda unilateral ainda não tenham sido revelados, tanto ele quanto Dona Ruth afirmaram, por meio de comunicados, que estão agindo em nome do bem-estar da criança.