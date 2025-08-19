19 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CRUELDADE

Polícia investiga caso de cavalo mutilado que viralizou nas redes

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Imagem mostra cavalo branco caído no chão antes de mutilação em Bananal, SP.
Imagem mostra cavalo branco caído no chão antes de mutilação em Bananal, SP.

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de maus-tratos que terminou com a morte de um cavalo em Bananal, no interior do estado. O episódio ocorreu na tarde de sábado (16) em uma área rural e ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais.

VEJA MAIS:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o tutor do animal, um homem de 21 anos, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18) e liberados em seguida. O caso foi registrado como abuso contra animal com agravante pela morte, e as diligências seguem em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos.

O caso gerou indignação entre ativistas e artistas. A defensora dos direitos dos animais Luísa Mell usou as redes sociais para cobrar punição imediata: “Monstros! Cortaram as patas de um cavalo simplesmente porque ele não aguentava mais andar! Exigimos punição!”, afirmou. A cantora sertaneja Ana Castela também classificou a ação como covardia e pediu mobilização popular.

A Prefeitura de Bananal informou que, ao tomar conhecimento do caso, encaminhou imediatamente a situação à Delegacia de Polícia e à Polícia Ambiental, reforçando que repudia qualquer ato de crueldade contra animais e mantém compromisso com o bem-estar animal na cidade.

Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações seguem em curso para esclarecer os fatos e responsabilizar os autores do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários