Polícia investiga caso de cavalo mutilado que viralizou nas redes

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de maus-tratos que terminou com a morte de um cavalo em Bananal, no interior do estado. O episódio ocorreu na tarde de sábado (16) em uma área rural e ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais.
VEJA MAIS:
- Motociclista morre após queda e atropelamento em Piracicaba
- Identificado motociclista que morreu na SP 308 em Piracicaba
- Carro desgovernado invade Drogal e deixa feridos em Piracicaba
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o tutor do animal, um homem de 21 anos, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18) e liberados em seguida. O caso foi registrado como abuso contra animal com agravante pela morte, e as diligências seguem em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos.
O caso gerou indignação entre ativistas e artistas. A defensora dos direitos dos animais Luísa Mell usou as redes sociais para cobrar punição imediata: “Monstros! Cortaram as patas de um cavalo simplesmente porque ele não aguentava mais andar! Exigimos punição!”, afirmou. A cantora sertaneja Ana Castela também classificou a ação como covardia e pediu mobilização popular.
A Prefeitura de Bananal informou que, ao tomar conhecimento do caso, encaminhou imediatamente a situação à Delegacia de Polícia e à Polícia Ambiental, reforçando que repudia qualquer ato de crueldade contra animais e mantém compromisso com o bem-estar animal na cidade.
Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações seguem em curso para esclarecer os fatos e responsabilizar os autores do crime.