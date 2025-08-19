Polícia investiga caso de cavalo mutilado que viralizou nas redes

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de maus-tratos que terminou com a morte de um cavalo em Bananal, no interior do estado. O episódio ocorreu na tarde de sábado (16) em uma área rural e ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o tutor do animal, um homem de 21 anos, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18) e liberados em seguida. O caso foi registrado como abuso contra animal com agravante pela morte, e as diligências seguem em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos.