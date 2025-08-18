Motociclista morre após queda e atropelamento em Piracicaba

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista de 58 anos na manhã desta segunda-feira (18), na Rodovia do Açúcar (SP-308) em Piracicaba, próximo à antiga Unimep.
A vítima seguia com uma Honda Fan 160 preta quando perdeu o controle e foi arremessada ao chão, sendo atropelada e sofrendo ferimentos gravíssimos, morrendo no local.
Equipes de resgate chegaram rápido, mas só puderam constatar o óbito no local. O impacto da queda foi tão forte que não houve chance de socorro.
Um grande congestionamento se formou no trecho. A Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária, sinalizaram o local e organizaram o tráfego, além de registrar a ocorrência. Peritos da Polícia Científica foram acionados e o corpo conduzido ao Instituto Médico pela funerária.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.