Identificado motociclista que morreu na SP 308 em Piracicaba

Foi identificado como Adnalton Rocha Macedo, de 58 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (18), na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba, próximo à antiga Unimep.
Segundo informações, Adnalton pilotava uma Honda Fan 160 preta quando perdeu o controle, caiu e acabou atropelado em seguida. O impacto foi violento e causou morte instantânea.
A tragédia gerou forte comoção. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda de um homem descrito como trabalhador, querido e de coração generoso.
Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária, peritos e a concessionária atenderam a ocorrência, juntamente com a funerária. O corpo foi levado ao IML de Piracicaba e o caso continua sob investigação da Polícia Civil, para apurar as circunstâncias do acidente.
Um boletim foi registrado.