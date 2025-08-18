18 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍTIMA FATAL

Identificado motociclista que morreu na SP 308 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O motociclista Adnalton Rocha Macedo, tinha 58 anos.
O motociclista Adnalton Rocha Macedo, tinha 58 anos.

 Foi identificado como Adnalton Rocha Macedo, de 58 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (18), na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba, próximo à antiga Unimep.

VEJA MAIS

Segundo informações, Adnalton pilotava uma Honda Fan 160 preta quando perdeu o controle, caiu e acabou atropelado em seguida. O impacto foi violento e causou morte instantânea.

A tragédia gerou forte comoção. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda de um homem descrito como trabalhador, querido e de coração generoso.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária, peritos e a concessionária atenderam a ocorrência, juntamente com a funerária. O corpo foi levado ao IML de Piracicaba e o caso continua sob investigação da Polícia Civil, para apurar as circunstâncias do acidente.

Um boletim foi registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários