Carro desgovernado invade Drogal e deixa feridos em Piracicaba

Uma cena de pânico tomou conta da avenida Independência, em Piracicaba, na noite deste domingo (17). Um Toyota Rav4 desgovernado invadiu a farmácia Drogal, destruindo a entrada do estabelecimento e deixando feridos.
De acordo com as informações, a motorista tentava estacionar quando perdeu o controle do veículo e avançou contra o interior da farmácia. Dois clientes ficaram feridos por estilhaços de vidro e precisaram ser socorridos às pressas para a Santa Casa de Piracicaba. Uma funcionária também foi atingida e recebeu atendimento no local.
A Polícia Militar e equipes de perícia foram acionadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente ainda serão apuradas.