18 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
SANGUE E DESTRUIÇÃO

Carro desgovernado invade Drogal e deixa feridos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
Com o impacto do veículo, a farmácia ficou destruída, com marcas de sangue no chão
Com o impacto do veículo, a farmácia ficou destruída, com marcas de sangue no chão

 Uma cena de pânico tomou conta da avenida Independência, em Piracicaba, na noite deste domingo (17). Um Toyota Rav4 desgovernado invadiu a farmácia Drogal, destruindo a entrada do estabelecimento e deixando feridos.

VEJA MAIS

De acordo com as informações, a motorista tentava estacionar quando perdeu o controle do veículo e avançou contra o interior da farmácia. Dois clientes ficaram feridos por estilhaços de vidro e precisaram ser socorridos às pressas para a Santa Casa de Piracicaba. Uma funcionária também foi atingida e recebeu atendimento no local.

A Polícia Militar e equipes de perícia foram acionadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários