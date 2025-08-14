14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
KARATÊ

Piracicabana busca título nos Jogos Pan-Americanos da Juventude

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Bárbara Borges, de 19 anos, inicia trajetória nos Jogos Pan-Americanos da Juventude no domingo (17)
Bárbara Borges, de 19 anos, inicia trajetória nos Jogos Pan-Americanos da Juventude no domingo (17)

A atleta piracicabana Bárbara Borges se prepara para um grande desafio: representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos da Juventude de 2025, que acontecem em Assunção, no Paraguai, até o próximo dia 23 de agosto. Sendo a única representante de Piracicaba no torneio e do estado de São Paulo na delegação de Karatê, competindo na categoria kumite (luta) Sub-21 +68kg.

VEJA MAIS:

Bárbara é uma das seis atletas de todo o Brasil que conquistaram a classificação, no Karatê, para o evento continental, que é considerado uma vitrine para jovens talentos, ela viaja no próximo domingo (17) para Assunção. As seletivas para a competição ocorreram no ano passado, e a piracicabana se consagrou campeã.

A karateca de 19 anos, que embarcará junto com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), busca o título pan-americano no sub-21 para garantir sua vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru. O COB irá fornecer hospedagem, transporte e alimentação da atleta durante todo o período de competição.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o treinador da atleta, Diego Spigolon, destacou a rotina de preparo intenso de Bárbara. "Ela treina diariamente, com foco em técnicas, táticas e preparação física específica. É uma atleta que já tem anos de experiência na Seleção Brasileira de Karatê", afirmou Spigolon.

O treinador também ressaltou a expectativa de medalha no torneio. "A expectativa é muito boa. A Bárbara é uma das principais atletas da categoria no continente americano", disse. Para ilustrar o potencial da jovem, Spicolon relembrou o desempenho dela no Campeonato Pan-Americano da modalidade, em maio deste ano, no México, onde conquistou a medalha de bronze.

O grande objetivo, no entanto, é a vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru. "Nós buscamos a classificação. A expectativa é real de medalha", completou.

Além dos Jogos Pan-Americanos da Juventude, Bárbara Borges ainda terá em 2025 a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê, em novembro, com datas a serem definidas pela Confederação Brasileira de Karatê.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários