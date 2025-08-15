Atletas piracicabanos são convocados para Seleção Paulista

Organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), a competição deve reunir 10 mil atletas. O objetivo é proporcionar aos estudantes/atletas de todos os estados brasileiros o desenvolvimento dos valores do esporte, como disputa saudável, ética, espírito de equipe e senso de pertencimento.

O atleta José Carlos Vasconcelos Curti, de 14 anos, integrante da equipe de atletismo do PDB (Programa Desporto de Base), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foi convocado para a Seleção Paulista que irá representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), que acontece entre 5 a 28 de outubro, em Uberlândia/MG – as disputas de atletismo ocorrem entre os dias 14 a 19/10.

Estudante do Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção, Curti vem tendo destaque nas competições estaduais ao longo do ano. Em julho, ele foi vice-campeão na prova dos 800 metros rasos, sua especialidade, na Final Estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP).

Além de Curti, foram ainda convocados ainda os atletas Enzo Vieira da Silva (Colégio Vivo) e Ana Stephani de Souza (Sesi 085), ambos integrantes da equipe piracicabana. O treinador da equipe piracicabana, Wellington Fraga, comemorou a convocação dos atletas. Segundo ele, mostra que o trabalho desenvolvido no atletismo de Piracicaba segue no caminho certo.

CIRCUITO ESCOLAR

A equipe piracicabana de atletismo conquistou bons resultados na 3ª etapa do Circuito Escolar de Atletismo, realizada na última terça-feira (12/08), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. A competição contou com a participação de 617 atletas de escolas públicas e privadas do Estado.