2ª Corrida e Caminhada da GCM está com inscrições abertas

A Guarda Civil de Piracicaba realiza, no dia 21 de setembro, a 2ª Corrida e Caminhada, com percurso total de 5 km. A largada será às 7h, na Rua Cacilda Becker, 219, bairro Verde (próximo à Avenida 31 de Março), com chegada no mesmo ponto. O evento tem como objetivo aproximar a GCM da comunidade e incentivar a prática esportiva.

As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, exclusivamente pela internet, pelo site. O valor é de R$ 79,90 (mais taxa do site). O kit do atleta inclui número de identificação, chip eletrônico, camiseta e sacolinha, e será entregue no dia 20 de setembro, das 9h às 16h, no mesmo local da largada.