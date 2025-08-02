2ª Corrida e Caminhada da GCM está com inscrições abertas

A Guarda Civil de Piracicaba realiza, no dia 21 de setembro, a 2ª Corrida e Caminhada, com percurso total de 5 km. A largada será às 7h, na Rua Cacilda Becker, 219, bairro Verde (próximo à Avenida 31 de Março), com chegada no mesmo ponto. O evento tem como objetivo aproximar a GCM da comunidade e incentivar a prática esportiva.
As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, exclusivamente pela internet, pelo site. O valor é de R$ 79,90 (mais taxa do site). O kit do atleta inclui número de identificação, chip eletrônico, camiseta e sacolinha, e será entregue no dia 20 de setembro, das 9h às 16h, no mesmo local da largada.
A medalha de participação será entregue somente após o atleta cruzar o pórtico de chegada. A retirada do kit é individual e requer apresentação do comprovante de inscrição. Durante o percurso, haverá ponto de hidratação e, na chegada, será oferecida água e frutas aos participantes.
A corrida conta com patrocínio das empresas: Alto Giro Supermercado, Educação Adventista, SSM Moda Fitness, Santo Limão, Texas Guns, Simespi Piracicaba, iGreen Energy, Empório Nordestino, Líder Imobiliária Piracicaba, Frias Neto Consultoria de Imóveis, Claudiofer Comércio de Aço e Pezão Centro Automotivo.
PREMIAÇÃO
A idade mínima para participação na corrida é de 14 anos. Os corredores poderão se inscrever em apenas uma categoria. No público geral, masculino e feminino, haverá sete faixas etárias (de 15 até mais de 70 anos), com troféus para os três melhores tempos de cada faixa. Também haverá premiação em dinheiro para os cinco melhores colocados de cada categoria (masculino e feminino).
Na categoria especial para guardas-civis, haverá divisão por faixa etária (até 49 anos e acima de 50 anos), em masculino e feminino, também com troféus para os três primeiros colocados de cada grupo. Mais informações sobre a corrida pelo telefone (19) 98279-9857.
SERVIÇO
A 2ª Corrida e Caminhada da Guarda Civil de Piracicaba acontece no dia 21 de setembro, com percurso de 5 km, largada e chegada na Rua Cacilda Becker, 219, bairro Verde. As inscrições seguem abertas até 1º de setembro pelo site, ao custo de R$ 79,90, e o kit do atleta, com camiseta, chip, número de identificação e sacolinha, será entregue no dia 20 de setembro, das 9h às 16h, no local da largada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98279-9857.