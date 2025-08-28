28 vias receberam serviços de tapa-buraco em Piracicaba; confira

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura de Piracicaba realizou, na última semana (11 a 16 de agosto), uma operação de tapa-buracos que cobriu 28 vias, entre avenidas e ruas, em 19 bairros do município. A ação busca melhorar a segurança e a fluidez do trânsito, atendendo a solicitações da população e vereadores, além de demandas pontuais identificadas pelas equipes.
A secretaria informou que prioriza vias com maior fluxo de veículos para garantir a urgência do serviço. A técnica utilizada consiste em um processo padronizado que inclui o requadramento do buraco, preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e, por fim, a aplicação da massa asfáltica.
Confira a lista dos bairros e vias atendidas na última semana:
- Água Branca: Rua Santo Schiavolin e Rua João Francisco de Oliveira
- Algodoal: Travessa Mãe Preta
- Alto: Rua Manoel Ferraz de Arruda Campos
- Areão: Acesso à Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147)
- Bosques do Lenheiro: Rua Uvaias
- Centro: Rua Saldanha Marinho
- Jardim Alvorada: Rua João Guidotti, Rua Cassiano Gabus Mendes, Bráulio Pedroso, Rua Felipe Lemertz, Rua Felipe Carone
- Jardim Ipanema: Avenida Mary Nassif Curiacos
- Jardim Primavera: Avenida Marechal Castelo Branco
- Jardim Tatuapé: Avenida Jaú e Rua Paulo Ribeiro da Silva
- Monte Líbano: Rua Vitória Régia
- Monte Rey II: Rua Theresinha Beduschi Pettinelli
- Nova Pompeia: Rua Eliseu Danelon e Rua André Martin
- Parque 1º de Maio: Rua João Francisco de Oliveira
- Piracicamirim: Avenida Rio das Pedras e Rua Caetano de Campos
- Residencial Paineiras: Estrada do Pau Queimado
- Santa Teresinha: Rua Luisiana e Rua Itaporanga
- São Jorge: Rua Conchas
- Vila Rezende: Avenida Américo Brasiliense