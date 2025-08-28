28 vias receberam serviços de tapa-buraco em Piracicaba; confira

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura de Piracicaba realizou, na última semana (11 a 16 de agosto), uma operação de tapa-buracos que cobriu 28 vias, entre avenidas e ruas, em 19 bairros do município. A ação busca melhorar a segurança e a fluidez do trânsito, atendendo a solicitações da população e vereadores, além de demandas pontuais identificadas pelas equipes.

A secretaria informou que prioriza vias com maior fluxo de veículos para garantir a urgência do serviço. A técnica utilizada consiste em um processo padronizado que inclui o requadramento do buraco, preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e, por fim, a aplicação da massa asfáltica.