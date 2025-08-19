Alerta da Defesa Civil: Piracicaba terá ventania e calor extremo

Piracicaba vai enfrentar uma combinação atípica de ventania e calor fora de época nesta semana. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a formação de um ciclone extratropical que deve intensificar os ventos entre terça (19) e quarta-feira (20), seguido de um veranico que promete elevar as temperaturas a até 34°C em pleno inverno.
Ventania preocupa na região
Com a atuação do ciclone, as rajadas de vento podem atingir intensidade forte a muito forte, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamento de construções e danos à rede elétrica. A orientação é evitar se abrigar sob árvores, manter distância de cabos elétricos caídos e redobrar a atenção em áreas abertas e rodovias.
Veranico traz calor e tempo seco
Logo após a passagem do sistema, uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico deve favorecer a elevação das temperaturas. O fenômeno, que pode durar de três a cinco dias, vai deixar Piracicaba com clima semelhante ao do verão. Segundo o Climatempo, os termômetros devem registrar:
- Quarta (20): mínima de 20°C e máxima de 33°C;
- Quinta (21): mínima de 19°C e máxima de 33°C;
- Sexta (22): mínima de 17°C e máxima de 34°C.
Riscos para saúde e meio ambiente
O tempo seco, aliado ao calor, aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil reforça que é proibido usar fogo para limpar terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro em rodovias.
Além disso, a baixa umidade pode provocar problemas respiratórios. Para reduzir os impactos, especialistas recomendam manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e, se possível, usar umidificadores ou toalhas úmidas nos ambientes internos.
Apesar da intensidade, o veranico deve ser passageiro. A expectativa é que, no fim do mês, a chegada de uma frente fria acompanhada de massa de ar polar volte a derrubar as temperaturas na região.