RISCO DE VENDAVAL

Alerta da Defesa Civil: Piracicaba terá ventania e calor extremo

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo JP
Com o veranico e o tempo seco, Defesa Civil alerta: risco de queimadas em Piracicaba aumenta nos próximos dias.
Com o veranico e o tempo seco, Defesa Civil alerta: risco de queimadas em Piracicaba aumenta nos próximos dias.

Piracicaba vai enfrentar uma combinação atípica de ventania e calor fora de época nesta semana. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a formação de um ciclone extratropical que deve intensificar os ventos entre terça (19) e quarta-feira (20), seguido de um veranico que promete elevar as temperaturas a até 34°C em pleno inverno.

Ventania preocupa na região

Com a atuação do ciclone, as rajadas de vento podem atingir intensidade forte a muito forte, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamento de construções e danos à rede elétrica. A orientação é evitar se abrigar sob árvores, manter distância de cabos elétricos caídos e redobrar a atenção em áreas abertas e rodovias.

Veranico traz calor e tempo seco

Logo após a passagem do sistema, uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico deve favorecer a elevação das temperaturas. O fenômeno, que pode durar de três a cinco dias, vai deixar Piracicaba com clima semelhante ao do verão. Segundo o Climatempo, os termômetros devem registrar:

  • Quarta (20): mínima de 20°C e máxima de 33°C;
  • Quinta (21): mínima de 19°C e máxima de 33°C;
  • Sexta (22): mínima de 17°C e máxima de 34°C.

Riscos para saúde e meio ambiente

O tempo seco, aliado ao calor, aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil reforça que é proibido usar fogo para limpar terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro em rodovias.

Além disso, a baixa umidade pode provocar problemas respiratórios. Para reduzir os impactos, especialistas recomendam manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e, se possível, usar umidificadores ou toalhas úmidas nos ambientes internos.

Apesar da intensidade, o veranico deve ser passageiro. A expectativa é que, no fim do mês, a chegada de uma frente fria acompanhada de massa de ar polar volte a derrubar as temperaturas na região.

