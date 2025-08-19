Alerta da Defesa Civil: Piracicaba terá ventania e calor extremo

Piracicaba vai enfrentar uma combinação atípica de ventania e calor fora de época nesta semana. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a formação de um ciclone extratropical que deve intensificar os ventos entre terça (19) e quarta-feira (20), seguido de um veranico que promete elevar as temperaturas a até 34°C em pleno inverno.

VEJA MAIS:

Ventania preocupa na região

Com a atuação do ciclone, as rajadas de vento podem atingir intensidade forte a muito forte, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamento de construções e danos à rede elétrica. A orientação é evitar se abrigar sob árvores, manter distância de cabos elétricos caídos e redobrar a atenção em áreas abertas e rodovias.

Veranico traz calor e tempo seco