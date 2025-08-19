19 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
AÇÕES EM PIRACICABA

EUA deve reduzir investimento no Brasil; Simespi traça planos

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Reprodução/Freepik
Tarifaço imposto por Donald Trump nas exportações brasileiras irá gerar uma redução no investimento norte-americano no país, segundo especialistas
Tarifaço imposto por Donald Trump nas exportações brasileiras irá gerar uma redução no investimento norte-americano no país, segundo especialistas

A crescente tensão na "guerra comercial" entre Brasil e Estados Unidos começa a se refletir diretamente no cenário econômico brasileiro. Os EUA, o principal país em volume de investimentos estrangeiros diretos no país, tendem a reduzir o aporte de capital, uma medida que pode gerar impactos significativos na economia nacional.

VEJA MAIS:

Segundo dados do Banco Central, os estadunidenses investem cerca de quatro vezes mais que a Espanha, o segundo colocado no ranking. Em 2023, os investimentos dos EUA no Brasil atingiram a marca de aproximadamente US$ 270 bilhões, contra quase US$ 70 bilhões dos espanhóis. Essa grande diferença demonstra o peso da relação bilateral na economia do país.

O tarifaço imposto por Donald Trump entrou em vigor no último dia 6 de agosto. A medida já gera forte impacto na balança comercial de centenas de municípios, especialmente aqueles com forte dependência das exportações para o mercado norte-americano. Piracicaba, a quarta cidade que mais exporta para os Estados Unidos, é um dos locais que mais deve sentir os efeitos da nova tarifa.

Ao Jornal de Piracicaba, o presidente do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Erick Gomes, ressaltou os riscos da escalada da guerra comercial e as medidas que o sindicato planeja tomar para mitigar os impactos.

Segundo Gomes, a incerteza do cenário atual é o principal fator que pode afastar o capital norte-americano. "Existe a possibilidade real de queda no aporte de capital dos EUA no Brasil em razão da guerra comercial. Nenhuma empresa dirige seus investimentos a um país que está sendo fortemente taxado", afirmou.

Apesar da importância do mercado brasileiro, a insegurança comercial tem feito com que as empresas "segurem" seus investimentos, de acordo com o presidente do Simespi. "Precisamos aguardar para ver os desdobramentos e medir os impactos", completou.

Gomes destacou ainda que o sindicato já está em ação desde que a tarifa de 50% foi anunciada pelo governo de Donald Trump. "O Simespi tem se mobilizado no sentido de propor alternativas, que acreditamos ser viáveis, para que seja garantido o emprego e mantida a saúde financeira das empresas que poderão ter seu fluxo de caixa comprometido. Estamos acompanhando tudo com muita atenção", finalizou.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários