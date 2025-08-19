Montanha-russa do parque da Cacau Show está pronta; Veja

A montanha-russa soma 90 peças de trilhos, distribuídos em um trajeto de 1 quilômetro repleto de curvas, quedas e momentos de airtime. O peso total da estrutura ultrapassa 737 mil toneladas, sustentando dois trens com capacidade para 16 pessoas cada. A expectativa é atender cerca de mil visitantes por hora.

O Cacau Park, empreendimento da Cacau Show em Itu (SP), deu um passo decisivo no último sábado (16) com a instalação da última peça da montanha-russa que promete ser a grande estrela do complexo. O brinquedo, considerado o maior já construído no país, inicia agora a fase de testes para garantir segurança e desempenho antes da inauguração oficial.

O brinquedo foi projetado pela Vekoma, empresa holandesa que assina algumas das atrações mais famosas dos parques Disney. Entre os destaques está o lançamento magnético que impulsiona os carrinhos a 120 km/h em apenas cinco segundos. A altura também impressiona: são 55 metros — o equivalente a um prédio de 20 andares, superando até mesmo o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Investimento bilionário no entretenimento

O Cacau Park integra um complexo de R$ 2 bilhões, com área total de 950 mil metros quadrados. Desse total, 400 mil metros são dedicados exclusivamente ao parque temático. O espaço também contará com shopping a céu aberto, restaurantes e dois hotéis com 1.330 quartos no total, reforçando o impacto turístico e econômico esperado para a região.

O parque será dividido em áreas que misturam história, cultura e fantasia, todas relacionadas ao cacau, ao chocolate e à trajetória de Alê Costa, fundador da Cacau Show. Confira os espaços:

Fantástica Floresta do Cacau: inspirada na origem amazônica do fruto há mais de 5 mil anos;

inspirada na origem amazônica do fruto há mais de 5 mil anos; Aventura Maia: cenários que remetem às civilizações mesoamericanas, que viam o cacau como sagrado;

cenários que remetem às civilizações mesoamericanas, que viam o cacau como sagrado; Vila laCreme: referência à arquitetura europeia e à evolução do chocolate no continente;

referência à arquitetura europeia e à evolução do chocolate no continente; Fábrica Show: ambientação inspirada nas indústrias da Cacau Show, com foco na produção moderna;

ambientação inspirada nas indústrias da Cacau Show, com foco na produção moderna; Universo Dreams: uma “cidade dos sonhos” com espetáculos e experiências lúdicas.

Expectativa para a inauguração