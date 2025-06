R$2 bilhões: CEO da Cacau Show prepara parque após polêmica

A Cacau Show, uma das maiores redes de franquias do Brasil, está sob os holofotes devido a denúncias de ex-franqueados que apontam para práticas comerciais abusivas. Relatos sugerem que o modelo de expansão da empresa poderia se assemelhar a um esquema de pirâmide financeira, onde a constante abertura de novas lojas seria crucial para a sustentabilidade da rede, mesmo que unidades mais antigas operem com prejuízo.

Enquanto as controvérsias se intensificam, o fundador da empresa de chocolates, Alexandre Costa, segue focado em um ambicioso empreendimento. O Cacau Park, um parque temático com investimento estimado em R$ 2 bilhões, está planejado para ser construído em Itu, a 75km de Piracicaba. O complexo turístico, inspirado em parques internacionais como os da Disney, incluirá hotel, centro de convenções, áreas de lazer e uma megafábrica, com inauguração projetada para o início de 2026.

