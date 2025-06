Primeira loja da Cacau Show foi inaugurada em Piracicaba

A experiência em Piracicaba representou um passo estratégico na estruturação da empresa. A aceitação do público local e o desempenho comercial da loja motivaram o desenvolvimento de um modelo de franquia. Com a criação desse modelo e a padronização dos processos operacionais, a marca conseguiu iniciar sua expansão em escala nacional.

A primeira loja da Cacau Show foi aberta em 2001 no município de Piracicaba , no interior de São Paulo. A decisão de abrir a unidade teve como objetivo ampliar as operações da marca, que até então atuava por meio de vendas consignadas em comércios parceiros.

Em 2002, apenas um ano após a abertura da primeira loja, a rede alcançou a marca de 18 unidades. Esse crescimento marcou o início do processo de consolidação da Cacau Show no setor de varejo de chocolates, permitindo que a empresa passasse a atuar com lojas próprias e franqueadas em diferentes regiões do país.

Início da atividade empreendedora

Alexandre Tadeu da Costa, CEO da Cacau Show, nasceu em 1971, em São Paulo. Seu pai trabalhava como tecelão e sua mãe atuava na revenda de cosméticos. Aos 17 anos, decidiu vender chocolates como uma forma de obter renda. Durante a Páscoa de 1988, recebeu uma encomenda de 2.000 ovos de chocolate de 50 gramas cada. Ao procurar fornecedores, foi informado de que a produção mínima disponível era de 100 gramas por unidade.

Diante da limitação, optou por produzir os ovos por conta própria, com ajuda de um colaborador. Após três dias de trabalho, conseguiu entregar a encomenda dentro do prazo. O lucro gerado por esse primeiro pedido foi usado para fundar a Cacau Show, instalada inicialmente em uma sala no imóvel onde os pais mantinham seu negócio.

