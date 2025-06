Franqueados estão presos com a Cacau Show; Entenda

Pressão e retaliação

A Cacau Show, segundo os franqueados, reage aos processos com uma retaliação velada. A franqueadora passa a aplicar o contrato de forma extremamente rigorosa e, muitas vezes, distorcida. Exigências antes tratadas com flexibilidade, como a composição do estoque mínimo ou a frequência em treinamentos agendados em cima da hora, tornam-se motivos para inviabilizar a operação da loja.

Esse cenário cria um ambiente de medo e desestímulo à judicialização. Aqueles que ousam questionar as diretrizes da franqueadora, por mais abusivas que sejam, são considerados “desalinhados” e correm o risco de retaliações contratuais e operacionais que inviabilizam sua permanência na rede. A própria não renovação do contrato por "não ter interesse na região", seguida da reassunção do ponto com outro franqueado, é um exemplo da prática de substituição operacional que pode descapitalizar o franqueado.

A posição da Cacau Show

Em nota, a Cacau Show defende que todos os contratos são assinados após leitura e concordância mútua, com cláusulas transparentes. A empresa afirma que a cláusula de resolução de conflitos via arbitragem atende à legislação vigente, é uma prática comum no mercado brasileiro e de conhecimento de ambas as partes. Os custos, segundo a Cacau Show, são partilhados e significativamente inferiores aos divulgados. A empresa também esclarece que a vedação à participação em outras associações de franqueados se aplica exclusivamente aos membros do Conselho de Franqueados, eleitos para defender os interesses junto à liderança da empresa.