VÍDEO: Incêndio transforma céu de Piracicaba em nuvem de fumaça

Um incêndio em área de mata foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18) em Piracicaba, nas proximidades dos bairros Campestre e Piracicamirim. As chamas se espalharam rapidamente, provocando grande quantidade de fumaça.
A fumaça foi levada pelo vento e alcançou diversas regiões da cidade, incluindo o Centro e bairros próximos. A visibilidade ficou comprometida em alguns pontos, e moradores relataram dificuldades para respirar devido à queda na qualidade do ar.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Ainda não há informações oficiais sobre a extensão da área atingida ou sobre as causas do incêndio. Também não há registro de feridos até o momento.
A Defesa Civil acompanha a situação e orienta a população a evitar a inalação de fumaça, mantendo portas e janelas fechadas. A recomendação é para que pessoas com problemas respiratórios redobrem os cuidados.