18 de agosto de 2025
ENCOBRIU TUDO

VÍDEO: Incêndio transforma céu de Piracicaba em nuvem de fumaça

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
As chamas se espalharam rapidamente, provocando grande quantidade de fumaça
Um incêndio em área de mata foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18) em Piracicaba, nas proximidades dos bairros Campestre e Piracicamirim. As chamas se espalharam rapidamente, provocando grande quantidade de fumaça.

Saiba Mais:

A fumaça foi levada pelo vento e alcançou diversas regiões da cidade, incluindo o Centro e bairros próximos. A visibilidade ficou comprometida em alguns pontos, e moradores relataram dificuldades para respirar devido à queda na qualidade do ar.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Ainda não há informações oficiais sobre a extensão da área atingida ou sobre as causas do incêndio. Também não há registro de feridos até o momento.

A Defesa Civil acompanha a situação e orienta a população a evitar a inalação de fumaça, mantendo portas e janelas fechadas. A recomendação é para que pessoas com problemas respiratórios redobrem os cuidados.

Comentários

