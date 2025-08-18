VÍDEO: Incêndio transforma céu de Piracicaba em nuvem de fumaça

Um incêndio em área de mata foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18) em Piracicaba, nas proximidades dos bairros Campestre e Piracicamirim. As chamas se espalharam rapidamente, provocando grande quantidade de fumaça.

A fumaça foi levada pelo vento e alcançou diversas regiões da cidade, incluindo o Centro e bairros próximos. A visibilidade ficou comprometida em alguns pontos, e moradores relataram dificuldades para respirar devido à queda na qualidade do ar.