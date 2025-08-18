Anaconda gigante: nova espécie de sucuri é encontrada na Amazônia

A Amazônia continua revelando mistérios que impressionam até cientistas. Pesquisadores identificaram uma nova espécie de sucuri gigante, batizada de Anaconda Verde do Norte (Eunectes akayima), que pode chegar a cerca de 8 metros de comprimento e pesar até 250 quilos.
De acordo com o portal espanhol Los Andes, esta anaconda recém-nomeada, a Eunectes akayima, estabelece um novo patamar para as serpentes gigantes, sendo a quinta espécie de sucuri reconhecida globalmente.
É fácil encontrar uma anaconda?
Segundo especialistas, encontrar uma anaconda em estado selvagem não é tarefa fácil. Esses gigantes répteis são mestres do camuflagem e raramente vistos em ambientes naturais, exceto quando estão em digestão.
Curiosidades sobre a sucuri, segundo o Butantan
1. Sucuri e anaconda são a mesma serpente
A sucuri-verde é conhecida mundialmente como "anaconda”. Nomes populares podem variar entre regiões diferentes e causar certa confusão, mas tanto o nome popular “sucuri” quanto “anaconda” referem-se às serpentes do gênero Eunectes.
2. Quatro espécies diferentes
O gênero das sucuris possui poucas espécies se comparado a outros gêneros de cobras típicas do território brasileiro. São quatro: Eunectes murinus (sucuri-verde), Eunectes notaeus (sucuri-amarela), Eunectes beniensis (sucuri-de-beni) e Eunectes deschauenseei (sucuri-malhada). Dentre essas espécies, a única que nunca foi observada no Brasil é a sucuri-de-beni. A mais comum, maior e estudada pela ciência é justamente a sucuri-verde, a Eunectes murinus.
3. Uma das maiores cobras do mundo
Todas as espécies de sucuris são robustas e consideradas de grande porte, mas a sucuri-verde em especial é considerada a maior serpente em volume corpóreo do mundo. E em comprimento ela só perde para a píton-reticulada (Malayopython reticulatus), que habita o sudeste asiático.
Ela pode atingir até sete metros e pesar mais de 130kg, mas animais com mais de cinco metros são raros de serem encontrados. Há relatos polêmicos de pessoas que viram sucuris com mais de 10 metros – o que gera discussão entre a comunidade cientifica e a população até hoje.
4. Amante de água
As sucuris são conhecidas por seus hábitos semiaquáticos. Elas são geralmente encontradas em região de rios, brejos e pântanos da América do Sul, de água rasa coberta por vegetação. Considerada uma ótima nadadora, desloca-se de forma rápida na água. Mas essa velocidade não se aplica à terra firme onde desloca-se muito mais lentamente.
5. É uma grande predadora, mas... também é caçada
Conhecida por constringir suas presas, a sucuri não é peçonhenta, apesar de ter uma mordida dolorida. Ela é 100% carnívora: geralmente ela caça por espreita próximo à beira da água, e quando tem uma oportunidade, dá um bote, enrola seu corpo musculoso ao redor da presa e aperta suas vítimas até a morte. Essas serpentes têm uma dieta generalista e fazem parte de seu cardápio: mamíferos, aves, répteis e peixes.
Mas a sucuri não reina sozinha nas águas: elas também são presas de algumas espécies de jacaré, de onças e até mesmo de outras sucuris. Seu pior predador, porém, é o homem. Além de matar diretamente a serpente, ele causa a destruição de seu habitat, levando a uma diminuição do número de presas disponíveis e à redução da área de vida dessas gigantes.
6. Imensidão de filhotes
Devido ao seu grande tamanho, a sucuri pode ter uma quantidade grande de filhotes na comparação com outras espécies. Grandes sucuris-verdes podem produzir ninhadas com mais de 70 filhotes. Por ser uma espécie vivípara, as pequenas cobrinhas nascem completamente desenvolvidas após a gestação e são totalmente independentes da mãe.