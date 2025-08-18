Anaconda gigante: nova espécie de sucuri é encontrada na Amazônia

A Amazônia continua revelando mistérios que impressionam até cientistas. Pesquisadores identificaram uma nova espécie de sucuri gigante, batizada de Anaconda Verde do Norte (Eunectes akayima), que pode chegar a cerca de 8 metros de comprimento e pesar até 250 quilos.

De acordo com o portal espanhol Los Andes, esta anaconda recém-nomeada, a Eunectes akayima, estabelece um novo patamar para as serpentes gigantes, sendo a quinta espécie de sucuri reconhecida globalmente.

É fácil encontrar uma anaconda?

Segundo especialistas, encontrar uma anaconda em estado selvagem não é tarefa fácil. Esses gigantes répteis são mestres do camuflagem e raramente vistos em ambientes naturais, exceto quando estão em digestão.

Curiosidades sobre a sucuri, segundo o Butantan