Bebel reforça pedido a Lula de universidade federal em Piracicaba

Ao se encontrar com o presidente Lula na tarde de sexta-feira (15), durante a inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis, a deputada Professora Bebel (PT) entregou ofício pedindo, mais uma vez, a instalação de uma universidade federal em Piracicaba, no antigo Campus Taquaral da Unimep, que foi desativado no início de 2023.
No documento, a deputada reitera o pedido de instalação da universidade federal, mostrando a sua importância não só para Piracicaba e região, mas também para o Estado de São Paulo e o Brasil. “Como levei ao vosso conhecimento em ocasião anterior, a Região Metropolitana de Piracicaba, composta por 24 municípios, possui uma população total de mais de 1,5 milhão de habitantes e não conta, além da Esalq USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz), e da FOP (Faculdade de Odontologia de Piracicaba). Lembro, também, que a parcela ainda disponível do Campus Taquaral da Unimep que foi desativado possui infraestrutura que pode ser aproveitada para a futura universidade federal”, descreve Bebel no ofício.
No documento, ainda, Bebel agradece o presidente Lula pelo encaminhamento do pedido que já havia feito anteriormente ao ministro da Educação, Camilo Santana, e sua equipe, “com quem pude me reunir em diversos momentos. Entretanto, senhor presidente, tomo a liberdade de dirigir-me novamente à vossa excelência, tendo em vista que encaminhei também um estudo de viabilidade técnica e financeira, elaborado pelo meu mandato em conjunto com técnicos, do que restou do Campus Taquaral da Unimep ao próprio Ministério da Educação, ao Secretário Executivo do MEC, ao SESU, mostrando a possibilidade da instalação de uma universidade federal em Piracicaba e até o momento não obtive qualquer resposta ou encaminhamento concreto”.
Diante disso, destacando que no Campus Taquaral da Unimep formaram-se milhares de alunos, a deputada Bebel pede ao presidente que avalie esse pedido. Para ela, inicialmente, a universidade federal funcionaria com cursos universitários que exigissem menores investimentos. “Por exemplo, inicialmente, com cursos de formação de professores, que é uma necessidade premente em toda região de Piracicabana e no Estado de São Paulo”, ressalta.