Bebel reforça pedido a Lula de universidade federal em Piracicaba

Ao se encontrar com o presidente Lula na tarde de sexta-feira (15), durante a inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis, a deputada Professora Bebel (PT) entregou ofício pedindo, mais uma vez, a instalação de uma universidade federal em Piracicaba, no antigo Campus Taquaral da Unimep, que foi desativado no início de 2023.

No documento, a deputada reitera o pedido de instalação da universidade federal, mostrando a sua importância não só para Piracicaba e região, mas também para o Estado de São Paulo e o Brasil. “Como levei ao vosso conhecimento em ocasião anterior, a Região Metropolitana de Piracicaba, composta por 24 municípios, possui uma população total de mais de 1,5 milhão de habitantes e não conta, além da Esalq USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz), e da FOP (Faculdade de Odontologia de Piracicaba). Lembro, também, que a parcela ainda disponível do Campus Taquaral da Unimep que foi desativado possui infraestrutura que pode ser aproveitada para a futura universidade federal”, descreve Bebel no ofício.

VEJA MAIS:

